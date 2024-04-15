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        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 10:41 Güncelleme: 15.04.2024 - 10:41
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Edirne'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Ekipler, Uzunköprü'nün Çöpköy Mahallesi'nde 3 farklı adrese operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda 20 uyuşturucu hap, 15 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu madde, 20 gram kenevir tohumu, 6 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 metal arama dedektörü, 37 sikke, 22 metal obje ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen mühür ele geçirildi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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