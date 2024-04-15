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        Edirne'de yaralı şahin tedavi altına alındı

        Edirne'nin Meriç ilçesinde yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 09:54 Güncelleme: 15.04.2024 - 09:54
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        Edirne'de yaralı şahin tedavi altına alındı
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        Edirne'nin Meriç ilçesinde yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Meriç ilçesi yakınlarında yaptığı denetimde yaralı bir şahin buldu.

        Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilen şahin tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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