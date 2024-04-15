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        Edirne'de uyuşturucu satıcılarına operasyon; 4 gözaltı

        EDİRNE'deuyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 11:22 Güncelleme: 15.04.2024 - 11:25
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        Edirne'de uyuşturucu satıcılarına operasyon; 4 gözaltı
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        EDİRNE'deuyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uzunköprü ilçesi Çöpköy Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde narkotik köpekle yapılan aramalarda, 90 gram skunk, 20 uyuşturucu hap, 15 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu, 1 uyuşturucu madde öğütme aparatı, 6 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 metal arama dedektörü, 37 sikke, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 22 metal obje ve 1 Osmanlı dönemine ait mühür ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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