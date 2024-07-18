Edirne'de anız yangınında 150 dönüm tarım alanı zarar gördü

Yangın, saat 15.00 sıralarında kırsaldaki Paşayiğit Mahallesi’nde bulunan biçilmiş buğday tarlasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kuvvetli rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Keşan Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, rüzgarın yön değiştirmesiyle Lalacık köyündeki tarlaya sıçradı. Beyendik beldesi sınırlarına doğru ilerleyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da, çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı. Yangın sonucu 150 dönüm tarım alanı zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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