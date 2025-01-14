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        Keşan'da kar yağışı etkisini kaybetti (2)

        KARINKEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDIEdirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından kent beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 14:58 Güncelleme: 14.01.2025 - 15:00
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        Keşan'da kar yağışı etkisini kaybetti (2)
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        KARINKEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI

        Edirne’nin Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından kent beyaz örtüyle kaplandı. Yağışın durmasını fırsat bilen çocuklar, dışarı çıkarak eğlendi. Çocuklar, aileleriyle birlikte karla kaplı alanlarda kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak keyifli anlar yaşadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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