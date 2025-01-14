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        Evinin banyosunda göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulundu

        EDİRNE'de Günnaz Cancı (56), evinin banyosunda göğsünden bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 21:56 Güncelleme: 14.01.2025 - 22:00
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        Evinin banyosunda göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulundu
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        EDİRNE'de Günnaz Cancı (56), evinin banyosunda göğsünden bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.

        Olay, akşam saatlerinde Abdurrahman Mahallesi Uzunkaldırım Caddesi Çeltik Sokak üzerindeki apartmanda meydana geldi. Bir gün önce taşındıkları apartmanın üçüncü katındaki daireye gelen genç kız, annesi Günnaz Cancı’yı, banyoda göğsünden bıçaklanmış halde buldu. Annesini kanlar içerisinde bulan kızın ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Cancı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı evde Cancı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay saatinde ölen Cancı’nın eşinin ise işte olduğu öğrenildi.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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