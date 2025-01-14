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        Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı (2)

        KAPALIKÖY YOLU YOKEdirne'de İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu 3 bölgede 8 ekip, 25 araç ve iş makinesi, 45 personelle gece ve gündüz kar temizleme çalışmasında bulunuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 16:46 Güncelleme: 14.01.2025 - 16:50
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        Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı (2)
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        KAPALIKÖY YOLU YOK

        Edirne’de İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu 3 bölgede 8 ekip, 25 araç ve iş makinesi, 45 personelle gece ve gündüz kar temizleme çalışmasında bulunuyor. Yetkililer, kar yağışı nedeniyle kapalı köy yolunu bulunmadığını belirterek, çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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