Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı (2)

Edirne’de İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu 3 bölgede 8 ekip, 25 araç ve iş makinesi, 45 personelle gece ve gündüz kar temizleme çalışmasında bulunuyor. Yetkililer, kar yağışı nedeniyle kapalı köy yolunu bulunmadığını belirterek, çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

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