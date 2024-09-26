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        Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

        EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 10:43 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:45
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        Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
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        EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi M.Ş., tutuklandı.

        Güvenlik güçleri, dün merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen ve ‘Silahlı terör örgütü PKK’ya üye olma’ suçundan arandığı belirlenen M.Ş.’yi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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