Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi M.
EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi M.Ş., tutuklandı.
Güvenlik güçleri, dün merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen ve ‘Silahlı terör örgütü PKK’ya üye olma’ suçundan arandığı belirlenen M.Ş.’yi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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