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        CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, partisinden istifa etti

        EDİRNE'de cipinde çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatları ele geçirilen CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, partisinden istifa etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 23:38 Güncelleme: 28.09.2024 - 23:40
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        CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, partisinden istifa etti
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        EDİRNE'de cipinde çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatları ele geçirilen CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, partisinden istifa etti. 

        CHP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Edirne Milletvekili Ediz Ün’ün partiden istifa ettiği bildirildi. Açıklamada, "Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in talimatıyla geçtiğimiz hafta kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin olarak Edirne Milletvekilimiz Ediz Ün, Grup Başkanvekillerimiz ile bugün bir araya gelmiştir. Yapılan görüşmede Sn. Ün, adli süreç tamamlanana kadar partimizden istifa etmeyi talep etmiş, bu talebi uygun görülmüştür. Hukuki sürecin sonucuna göre Ün’ün partimize geri dönüp dönmeyeceğine karar verilecektir" denildi.

        NE OLMUŞTU?

        Geçen hafta Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunun Edirne gişelerinde siren bulunan F.A.’nın kullandığı 34 EKE 86 plakalı cipi durdurdu. Yapılan incelemede cipin CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün’e ait olduğu belirlendi. Sürücünün rızasıyla cipte yapılan aramada gümrük kaçağı 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidi bulundu. Gözaltına alınan F.A. ile Ç.R.Ç., 'gümrük kaçakçılığı' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Kaçak ürünlere ise el konuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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