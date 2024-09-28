EDİRNE'de cipinde çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatları ele geçirilen CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, partisinden istifa etti.

CHP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Edirne Milletvekili Ediz Ün’ün partiden istifa ettiği bildirildi. Açıklamada, "Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in talimatıyla geçtiğimiz hafta kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin olarak Edirne Milletvekilimiz Ediz Ün, Grup Başkanvekillerimiz ile bugün bir araya gelmiştir. Yapılan görüşmede Sn. Ün, adli süreç tamamlanana kadar partimizden istifa etmeyi talep etmiş, bu talebi uygun görülmüştür. Hukuki sürecin sonucuna göre Ün’ün partimize geri dönüp dönmeyeceğine karar verilecektir" denildi.