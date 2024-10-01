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        Kırmızıda geçen TIR'ın çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı; kaza kamerada

        EDİRNE'nin Havsa ilçesinde kırmızı ışıkta geçen TIR, kapalı kasa minibüse çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 12:44 Güncelleme: 01.10.2024 - 12:50
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        Kırmızıda geçen TIR'ın çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı; kaza kamerada
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        EDİRNE’nin Havsa ilçesinde kırmızı ışıkta geçen TIR, kapalı kasa minibüse çarptı. Minibüs sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, sabah saatlerinde Edirne’nin Havsa ilçesinde ışıklı kavşakta meydana geldi. Havsa’dan Edirne yönüne giden N.Ç. idaresindeki 39 ADG 982 plakalı TIR, kırmızı ışık ihlali yaparak C.C.'nin kullandığı 34 KUP 041 plakalı kapalı kasa minibüse çarptı. Kazada minibüs sürücüsü C.C. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı C.C., ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi TIP Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. TIR şoförü N.Ç. gözaltına alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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