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        Yusuf Dikeç'in hedef noktasına yapacağı atışla tamamlanacak tablonun geliri depremzedelere bağışlanacak

        EDİRNE'de ressam Hatai Abdullayev'in, Paris'te yapılan 2024 olimpiyatlarına damgasını vuran Yusuf Dikeç'i resmedip, hedef tahtasını boş bıraktığı tablo; milli atıcının canlı yayında yapacağı atışın ardından açık arttırmayla satılarak, geliri depremzedelere bağışlanacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 15:14 Güncelleme: 03.10.2024 - 15:20
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        Yusuf Dikeç'in hedef noktasına yapacağı atışla tamamlanacak tablonun geliri depremzedelere bağışlanacak
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        EDİRNE'de ressam Hatai Abdullayev'in, Paris'te yapılan 2024 olimpiyatlarına damgasını vuran Yusuf Dikeç'i resmedip, hedef tahtasını boş bıraktığı tablo; milli atıcının canlı yayında yapacağı atışın ardından açık arttırmayla satılarak, geliri depremzedelere bağışlanacak. Yusuf Dikeç'le de bir araya gelen Ressam Abdullayev, "Depremin üzerinden zaman geçse de acılarımız halen taptaze, böyle bir şeye vesile olmak beni onurlandırdı. Teklif Yusuf Bey’den geldi, ben de hiç düşünmeden kabul ettim" dedi.

        Edirne'de yaşayan ressam Hatai Abdullayev, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen olimpiyatlarda, 19 metre havalı tabanca karma takım müsabakasında ekipmansız atışıyla dünya gündemine oturan ve şampiyonadan gümüş madalyayla ayrılan Yusuf Dikeç'in resmini yapma kararı aldı. Resminde ilk olarak hedef tahtası yapıp, köşesine de Dikeç'in meşhur pozunu çizen Abdullayev, ardından bunu sosyal medyasında paylaştı. Paylaşım, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

        DİKEÇ CANLI YAYINDA ATIŞ YAPARAK TABLOYU TAMAMLAYACAK

        Abdullayev, hedef tahtası kısmını bilerek boş bıraktığı tabloyu önceki gün İstanbul'da buluştuğu milli atıcıya hediye etti. Buluşmada, Dikeç'in canlı yayında yapacağı atışla tabloyu tamamlayacağı açıklandı. Tamamlanan tablonun ise açık arttırmayla satılarak, elde edilen gelirin 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen depremzedelere bağışlanması kararı alındı. Etkinliğin tarihi ise henüz duyurulmadı.

        'DİKEÇ'İN ATIŞ YAPMASI İÇİN BİLEREK BOŞ BIRAKTIM'

        Ressam Abdullayev, çizimde, Dikeç'in atış yapması için bilerek hedef noktasını boş bıraktığını anlattı. Abdullayev, "Hatta bu sosyal medyada da konu oldu. Neden kurşun izini çizmediğimi, unutup unutmadığımı sordular. Fakat en başından beri bu aklımdaydı. Kendisine hediye ederken oraya atış yapmasını isteyecektim. Hem kendisi hem de benim için güzel bir anı olması adına öyle bir fikrim vardı" dedi.

        'BÖYLE BİR ŞEYE VESİLE OLMAK BENİ ONURLANDIRDI'

        Resmin sosyal medyada çok beğenilmesinin ardından Dikeç'in antrenörü Erdinç Bilgili'nin kendisiyle iletişime geçtiğini ifade eden Hatai Abdullayev, "Bir süre sonra antrenörü Erdinç Bey ile iletişime geçtik. Yusuf Bey’in resmi çok beğendiğini ve çok teşekkür ettiğini söyledi. Bu esnada tablonun tamamlanmadığını ve Yusuf Bey’in atış yapıp yapamayacağını sordum. Bir aç gün sonra geri dönüş yaptılar. Yaptığımız görüşme sonucunda şöyle bir teklif sundular; ‘Yusuf Bey hedef noktasına ateş etmesinin ardından tamamlanacak resmi depremzedelere bağışlayalım’ dediler. Resme canlı yayında ateş edecek kendisi ve bunu açık arttırmada satarak depremzedelere bağışta bulunulacak. Açıkçası hiç düşünmeden kabul ettim. Çünkü depremin üzerinden zaman geçse de acılarımız halen taptaze, böyle bir şeye vesile olmak beni onurlandırdı, ben de kabul ettim" diye konuştu.

        Hatai Abdullayev, İstanbul'da bir araya geldiği Yusuf Dikeç'in resmi çok beğendiğini, etkinliğin tarihinin henüz belli olmadığını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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