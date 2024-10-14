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        Doğa yürüyüşçüleri, patikada gördükleri oluklu kertenkeleyi görüntüledi

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde doğa yürüyüşü yapan, Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) üyeleri, patikada gördükleri oluklu kertenkeleyi ilgiyle izleyerek, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 11:37 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:40
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        Doğa yürüyüşçüleri, patikada gördükleri oluklu kertenkeleyi görüntüledi
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde doğa yürüyüşü yapan, Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) üyeleri, patikada gördükleri oluklu kertenkeleyi ilgiyle izleyerek, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Keşan SARDOS üyeleri, dün Enez’in Karaincirli köyü sahili ile Keşan’ın Yayla köyü sahilleri arasında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşçüler, Yayla köyü sahili yakınlarındaki ormanlık alanda girdikleri patikada halk arasında ‘kör yılan’ olarak da adlandırılan ve tamamen zararsız olan, yaklaşık 1,5 metre boyundaki oluklu kertenkele ile karşılaştı. Yürüyüşçüler, patikada gördükleri oluklu kertenkeleyi ilgiyle izleyerek, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yürüyüşçülerin yanına yaklaştığı oluklu kertenkele, bir süre sonra patikadan çıkıp, yaprakların arasına girerek gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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