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        Fakülte hastanesinde 63 öğrenci, hastalara refakatçi oldu

        EDİRNE'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu iş birliğinde, hastalara refakat edip, işlemlerinde yardımcı olmak için işe alınan 63 öğrenci, göreve başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 09:44 Güncelleme: 15.10.2024 - 09:50
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        Fakülte hastanesinde 63 öğrenci, hastalara refakatçi oldu
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        EDİRNE'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu iş birliğinde, hastalara refakat edip, işlemlerinde yardımcı olmak için işe alınan 63 öğrenci, göreve başladı. Çoğu yüksekokuldan 63 öğrenci, eğitim sonrası başladıkları işleri sayesinde hem gelir elde edecek hem de hastalar ile vicdani temas kuracak.

        Trakya Üniversitesi, tedavi için hastaneye başvuran hastaların işlemlerini kolaylaştırmak ve onlara refakat etmeleri için üniversite bünyesinde eğitim gören 63 öğrenciyi kısmi zamanlı olarak işe aldı. İşlerine başlayan öğrenciler, hastanenin ana girişi, kan alma ünitesi, acil servis ve diş hekimliği gibi en kalabalık noktalarına yerleştirildi. Hastaneye gelen hastalar karşılarında tek tip giyimli öğrencileri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi, aldıkları yardımdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        'BÜYÜK SORUMLULUK GEREKTİREN BİR İŞ'

        Öğrencilerin işe başlaması ile hastane fuayesinde Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'in de katılımıyla tören düzenlendi. Öğrencilere hitaben konuşan Prof. Dr. Hatipler, yapacakları işin büyük bir sorumluluk gerektirdiğini ve manevi yükünün önemine değindi. Hastalarla ilişkinin insanın vicdanı ile olan eğitimi olduğunu belirten Hatipler, öğrencilerin böyle bir tecrübe kazanacakları için çok şanslı olduklarını ve bu vicdani tecrübenin hayatlarının ışığı olacağını söyledi.

        'BOŞ ZAMAN KAYBININ ÖNÜNE GEÇİYORUZ'

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ali Yılmaz, hastaların hastanede geçirdikleri her dakikanın çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Yılmaz, "Biz de bu düşünceyle yola çıkarak, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile birlikte hastalarımızın zaman kaybının önüne geçmek ve doğru yerlere yönlendirebilmek için bir proje geliştirdik. Bu projeyi geliştirirken asıl amacımız, empati dediğimiz, halden anlayan bir zihniyetin ışığı altında ilerledik. Hastalarımızın halinden anlamaya çalıştık. Bu maksatla gelen hastalarımıza nereye gitmek istiyorlar? Ne yapmak istiyorlar? Bize danıştıkları anda onları yönlendiriyoruz ve boş zaman kaybının önüne geçiyoruz" dedi.

        'SIKINTILARINI PAYLAŞIYORUZ'

        Hastaların sıkıntılarını da azaltmayı amaçladıklarını anlatan Yılmaz, "Baktığınız zaman hem hastanede sıkıntı içerisinde bulunan vatandaşlarımıza yardımcı olmak, onların zaman kaybını önlemek, onların o anki stresine ortak olabilmek ki üzüntüler ve sıkıntılar paylaşılarak azalır, sevinçler paylaşılarak artar. Onların o anki sıkıntılarını paylaşarak, onlara yardımcı olarak sıkıntılarını azaltmayı hedefliyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız da hem kısmi zamanlı olarak hastanede bildikleri ortamda çalışıyor, ek bir gelir elde ediyor hem de hastalarımıza yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

        'BİZİ GÖRDÜKLERİNDE MUTLU OLUYORLAR'

        Trakya Üniversitesi öğrencisi Sema Mete, hastaların kendilerini gördüğünde şaşırdıklarını belirterek, "Hastalarımız geliyor, ihtiyaçlarını bize söylüyorlar. Biz de onların ihtiyacına göre, nereye gitmek istediklerini sorup oraya yönlendiriyoruz. Gidemeyecek durumda olanlar varsa da kendimiz götürüyoruz. Bugün ilk günümüz, hastalar da bu durumu biraz garipsedi. Genelde nereye gideceklerini güvenliğe soruyorlardı. Bizi gördükleri için mutlu olduklarını belirtiyorlar sıkça" dedi. Tedavi için kardiyoloji bölümüne gelen Fikri Türk, ilk kez böyle bir hizmetle karşılaştığını belirterek, "Sabah danışmaya geldik. Öğrenci kardeşlerime kardiyolojiyi sordum ve yerini gösterdiler. Bu beni mutlu etti, şimdi de muayenemi oluyorum. İlk defa burada rastladım böyle bir şeye, memnun oldum" diye konuştu.

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