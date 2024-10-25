Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Çarpışan otomobillerin sürücüleri alkollü çıktı

        EDİRNE'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 12:54 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çarpışan otomobillerin sürücüleri alkollü çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE’de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hasarlı kasada, her iki sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi.

        Kaza, sabaha karşı Abdurrahman Mahallesi Tarlakapı Caddesi’nde meydana geldi. A.D. idaresindeki 22 PF 515 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki 34 JG 2149 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Savrulan otomobillerden biri, park halindeki araçlara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücülerin yapılan kontrollerinde A.D.’nin 0.81 promil, M.Y’nin ise 0.69 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Öte yandan kaza bölgedeki bir iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Harris ve Obama'dan birlikte miting
        Harris ve Obama'dan birlikte miting
        Patlamada 5 kişi ölmüştü! Facianın nedeni bilirkişi raporunda!
        Patlamada 5 kişi ölmüştü! Facianın nedeni bilirkişi raporunda!
        Yarasını sahnede sardı
        Yarasını sahnede sardı
        ABD'de seçim yarışı başa baş gidiyor!
        ABD'de seçim yarışı başa baş gidiyor!
        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!
        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        İş ortağına kurşun yağdırdı: "Normalde karıncayı bile incitmem"
        İş ortağına kurşun yağdırdı: "Normalde karıncayı bile incitmem"
        Küçük Prens, büyük fiyat!
        Küçük Prens, büyük fiyat!
        "Sezonun en iyi maçı"
        "Sezonun en iyi maçı"
        Kahraman Muhammet, arkadaşını kurtardı!
        Kahraman Muhammet, arkadaşını kurtardı!
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!

        Benzer Haberler

        Edirne'de 7 terör örgütü mensubu Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
        Edirne'de 7 terör örgütü mensubu Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
        Edirne'de elektrikli skuterden düşen çocuk yaralandı
        Edirne'de elektrikli skuterden düşen çocuk yaralandı
        Yunanistan'a kaçmak isteyen 7 terör şüphelisi yakalandı
        Yunanistan'a kaçmak isteyen 7 terör şüphelisi yakalandı
        Resim hayalini gerçekleştirmek için 50 yaşında üniversiteye başladı
        Resim hayalini gerçekleştirmek için 50 yaşında üniversiteye başladı
        Edirne'de gözaltına alınan insan kaçakçısı tutuklandı
        Edirne'de gözaltına alınan insan kaçakçısı tutuklandı
        Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı