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        Edirne'de yolcu treni kamyona çarptı; faciadan dönüldü

        EDİRNE'den Kapıkule Sınır Kapısı'na giden yolcu treni, kent merkezinde raylarda terk edilmiş halde bırakılan beton pompası kamyonuna çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 06:34 Güncelleme: 29.10.2024 - 06:40
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        Edirne'de yolcu treni kamyona çarptı; faciadan dönüldü
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        EDİRNE'den Kapıkule Sınır Kapısı'na giden yolcu treni, kent merkezinde raylarda terk edilmiş halde bırakılan beton pompası kamyonuna çarptı. Kazada, yaralanan olmadı.

        Kaza, sabah saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. Edirne Tren Garı'ndan aldığı 35 yolcuyu Kapıkule Sınır Kapısı'na götüren tren, Yıldırım Mahallesi yakınlarında, bir kısmı raylarda bırakılan beton pompası kamyonuna çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Trende bulunan 35 yolcu ve makinist, yaralanmadıklarını belirterek tedaviyi kabul etmedi. Beton pompasının şoförünün ise olay yerini terk ettiği belirlendi. Polis ekiplerinin bölgede yaptığı araştırmada, şoföre rastlanılmadı. Yolcuların bulunduğu vagonlar, bir başka trene bağlanarak tekrar Edirne Garı'na getirildi. Yolcuların Sofya seferine yetişmeleri için, karayoluyla Edirne Kapıkule Tren Gar'ına götürüldüğü öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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