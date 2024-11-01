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        Hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı: 3'ü sağlık çalışanı, 7 yaralı

        EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde hasta götüren ambulansla otomobil çarpıştı, 3'ü sağlık çalışanı 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 15:10 Güncelleme: 01.11.2024 - 15:15
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        Hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı: 3'ü sağlık çalışanı, 7 yaralı
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        EDİRNE’nin Uzunköprü ilçesinde hasta götüren ambulansla otomobil çarpıştı, 3’ü sağlık çalışanı 7 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Keşan-Uzunköprü kara yolu üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Keşan ilçesinden aldığı hastayı Edirne’ye götürmek için yola çıkan T.G. yönetimindeki 22 ABR 458 plakalı ambulans, Uzunköprü ışıklı kavşağa geldiği sırada Çöpköy Mahallesi’nden kavşağa giriş yapan O.K. idaresindeki 59 AGJ 763 plakalı otomobille çarpıştı. Yoldan çıkan ambulans, refüje çarparak devrildi. Kazada, sürücüler T.G. ve O.K., sağlık personelleri G.Y. ve M.E., hasta yakını A.S. ve hasta M.S. ile otomobildeki A.O.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

        Edirne Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da “Keşan ilçemizden hasta nakil için Uzunköprü’ye doğru yola çıktığı sırada Çöpköy yakınlarında yaşanan kaza sonucu, ambulansımızda yaralanan sağlık çalışanlarımıza ve olayda yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz” denildi.

        Polisin, kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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