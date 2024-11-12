Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Saraç: Selimiye'yi ibadete açmak için yoğun çalışma içindeyiz

        EDİRNE Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Türk İslam mimarisinin zirve eserlerinden, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'nde çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "Dış cephe onarımlarımızı tamamladık, ince işçilik dediğimiz cami içerisinde kalem işçiliği çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 17:06 Güncelleme: 12.11.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Saraç: Selimiye'yi ibadete açmak için yoğun çalışma içindeyiz
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Türk İslam mimarisinin zirve eserlerinden, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'nde çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "Dış cephe onarımlarımızı tamamladık, ince işçilik dediğimiz cami içerisinde kalem işçiliği çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Çevre düzenleme çalışmalarına da başladık. En kısa sürede ibadete açmak için çok yoğun çalışma içerisindeyiz" dedi.

        Edirne'de yıllık ziyaretçi sayısı 1 milyonu geçen, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camii'nde, 25 Kasım 2021'de başlanan restorasyon çalışmaları sürüyor. Bir bölümü ziyarete ve ibadete açık tutulan tarihi yapıda kurşun yenileme ve taş onarımları tamamlandı, 4 minaresinden tamamında çalışmalar bitirilip, iskeleler söküldü. Camide kündekari giriş kapıları ile pencere kepenklerinin konservasyon ve restorasyon çalışmaları da tamamlandı. Caminin son durumuyla ilgili İl Genel Meclisi'nde katıldığı bütçe görüşmelerinde bilgi veren Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, en kısa sürede tamamıyla ibadete açmak için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi. Tarihi camide tamamlanan çalışmaları anlatan Saraç, "Herkesin merak ettiği Selimiye Camii'nde dış cephe onarımlarımızı tamamladık, ince işçilik dediğimiz cami içerisinde kalem işçiliği çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Çevre düzenleme çalışmalarına da başladık. En kısa sürede ibadete açmak için çok yoğun çalışma içerisindeyiz" dedi.

        'HERSEKZADE AHMED PAŞA CAMİİ RAMAZAN'DA İBADETE AÇILACAK'

        Keşan'daki Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nde de restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini değinen Saraç, "Bu camimizi inşallah yılbaşı itibarıyla tamamlayacağız. En geç ramazanda, belki de ramazana da kalmadan ibadete açacağız. Bu camimizin şöyle bir özelliği var; bunun projeleri çok uzun yıllar önce hazırlanmıştı. Yalnız burada Keşan'ın meşhur kum taşı var. Cami bu yeşil taştan yapılmış. Minareyse sarı taştan yapılmış ama bu taşların ocakları kapalı. Restorasyondaki ana amacımız orijinal malzemeyi, yapım tekniklerini kullanmak. Türkiye'nin birçok yerinde buna benzer taşlar var ama bu taş değil. Onun için çok uzun yıllar bu taş ocaklarını araştırdık. Üniversitelerden sorduk, vatandaşlara sorduk. En son bu taş ocağını bulduk ve bu taşları ocaktan çıkarttık, caminin bahçesinde kurduğumuz atölyelerde kestik, minareyi zaten tamamen söküp yeniden yaptık. Camimizin de onarımı yaptık ve tamamlamak üzereyiz. Vatandaş bazen haklı olarak çok uzun sürdüğünü ve kapalı kaldığını söylüyor ama orijinaline sadık kalmak için biz de elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

        'UZUNKÖPRÜ MURADİYE CAMİİ TAMAMLANMAK ÜZERE'

        Uzunköprü Muradiye Camii'nde de restorasyonun tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Saraç, "İçerisinde biraz işlerimiz kaldı burada. Bu caminin duvarlarından ve hazire kasrından yüzlerce sayıda mezar taşı çıktı. Bu mezar taşlarını tek tek oturttuk, projelendirdik. Bahçesindeki kazıdan çok orijinal bir döşeme çıktı. Bunların da projelerini, kurul onaylarını aldık. Bahçesiyle, haziresiyle, dışarıdaki tuvaleti, şadırvanıyla her şeyiyle çok güzel bir cami yapmak için uğraşıyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        Kumar reklamları yeni değil
        Kumar reklamları yeni değil
        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Yasin Özcan A Milli Takım'da!
        Yasin Özcan A Milli Takım'da!
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Galerici kuzenini öldürmüştü! Kanlı hesaplaşmada aile üyeleri tutuklandı!
        Galerici kuzenini öldürmüştü! Kanlı hesaplaşmada aile üyeleri tutuklandı!
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz
        Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz
        Deplasman değil, dertlasman!
        Deplasman değil, dertlasman!
        Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü
        Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Türkiye'den İsrail'in açıklamalarına tepki
        Türkiye'den İsrail'in açıklamalarına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Rusya'ya başka İsrail'e başka!
        Rusya'ya başka İsrail'e başka!

        Benzer Haberler

        Meriç Nehri'nde ayakta kürek sörfü eğitimi başladı
        Meriç Nehri'nde ayakta kürek sörfü eğitimi başladı
        Selimiye Camisi restorasyonunda "ince işçilik" çalışmaları yapılıyor
        Selimiye Camisi restorasyonunda "ince işçilik" çalışmaları yapılıyor
        Edirne'de maden ocağında göçük tatbikatı
        Edirne'de maden ocağında göçük tatbikatı
        Edirne'de maden kazası tatbikatı yapıldı
        Edirne'de maden kazası tatbikatı yapıldı
        Vali Sezer: Edirne'de 10 ayda 4 ton uyuşturucu ele geçirildi
        Vali Sezer: Edirne'de 10 ayda 4 ton uyuşturucu ele geçirildi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa