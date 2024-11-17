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        Evinde ölü bulunan Begüm hemşire, rahatsızlanınca ihbarda bulunup, kapıyı açık bırakmış

        TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde kalp krizinden yaşamını yitirdiği değerlendirilen hemşire Begüm Tonguz'un (23), rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istediği, ekiplerin kendisine rahat ulaşabilmesi için kapıyı da açık bıraktığı belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 14:46 Güncelleme: 17.11.2024 - 14:50
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        Evinde ölü bulunan Begüm hemşire, rahatsızlanınca ihbarda bulunup, kapıyı açık bırakmış
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        TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde kalp krizinden yaşamını yitirdiği değerlendirilen hemşire Begüm Tonguz’un (23), rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istediği, ekiplerin kendisine rahat ulaşabilmesi için kapıyı da açık bıraktığı belirtildi.

        Olay, dün öğle saatlerinde ilçenin Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Çerkezköy ilçesindeki özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Begüm Tonguz, evde rahatsızlandı. İhbarla adrese giden polis ve sağlık ekipleri, hemşireyi yalnız yaşadığı evinde ölü buldu. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Tonguz'un cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Begüm Tonguz'un rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulunduğu, ekiplerin kendisine rahat ulaşabilmesi için de kapıyı açık bıraktığı belirtildi. Adrese ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde Tonguz’un yaşamını yitirdiğinin tespit edildiği bildirildi.

        SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

        Begüm Tonguz'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından alınarak, Keşan’a getirildi. Yörüker Camisi’ndeki cenaze namazında, baba Tahsin Tonguz ve akrabaları taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, Begüm Tonguz'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Adnan Vural, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Tonguz'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Keşan Asri Mezarlık’ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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