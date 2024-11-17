Evinde ölü bulunan Begüm hemşire, rahatsızlanınca ihbarda bulunup, kapıyı açık bırakmış

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde kalp krizinden yaşamını yitirdiği değerlendirilen hemşire Begüm Tonguz’un (23), rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istediği, ekiplerin kendisine rahat ulaşabilmesi için kapıyı da açık bıraktığı belirtildi.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçenin Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Çerkezköy ilçesindeki özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Begüm Tonguz, evde rahatsızlandı. İhbarla adrese giden polis ve sağlık ekipleri, hemşireyi yalnız yaşadığı evinde ölü buldu. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Tonguz'un cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.