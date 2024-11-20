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        TIR'da 1 milyon lira değerinde 79 kaçak cep telefonu ele geçirildi

        EDİRNE'deKapıkule Sınır Kapısı'nda bir TIR'da piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira olan 79 kaçak cep telefonu ve çok sayıda telefon kılıfı ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 12:01 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:05
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        TIR'da 1 milyon lira değerinde 79 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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        EDİRNE’deKapıkule Sınır Kapısı’nda bir TIR’da piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira olan 79 kaçak cep telefonu ve çok sayıda telefon kılıfı ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile gümrük kaçakçılık ve istihbarat ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı’nda şüphe üzerine bir TIR’da arama yaptı. Aramada TIR’ın kupasına gizlenmiş piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira olan 79 kaçak cep telefonu ve çok sayıda telefon kılıfı ele geçirildi. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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