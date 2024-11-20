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        Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı (2)

        KUVVETLİFIRTINA UYARISI YAPILDIMGM Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için bugün ve yarın kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 15:41 Güncelleme: 20.11.2024 - 15:41
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        Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı (2)
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        KUVVETLİFIRTINA UYARISI YAPILDI

        MGM Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için bugün ve yarın kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, rüzgarın, bugün, akşam saatlerinden itibaren bölgede (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova) genellikle güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

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