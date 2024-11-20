Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev restorasyon nedeniyle ziyarete kapatılıyor

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği ev, restorasyon nedeniyle 4 Aralık 2024 tarihinden itibaren ziyarete kapatılacak.

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, Atatürk Evi'nin restorasyon ve teşhir-tanzim uygulama projesinin hazırlık sürecinin tamamlandığı ve uygulama aşamasına geçileceği belirtildi. Açıklamada, "En son 2012-2013 yıllarında restore edilen Selanik Atatürk Evi için restorasyon ve teşhir-tanzim uygulama projesi hazırlık süreci tamamlanmış olup, uygulama aşamasına geçilecektir. Bu kapsamda, ev 4 Aralık 2024 tarihi itibarıyla (4 Aralık günü dahil) geçici olarak ziyarete kapalı olacaktır. Açılış tarihi belirlendiğinde duyuruyla bilgilendirme yapılacaktır" denildi.