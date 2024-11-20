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        Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev restorasyon nedeniyle ziyarete kapatılıyor

        TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği ev, restorasyon nedeniyle 4 Aralık 2024 tarihinden itibaren ziyarete kapatılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 16:06 Güncelleme: 20.11.2024 - 16:10
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        Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev restorasyon nedeniyle ziyarete kapatılıyor
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        TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği ev, restorasyon nedeniyle 4 Aralık 2024 tarihinden itibaren ziyarete kapatılacak.

        Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, Atatürk Evi'nin restorasyon ve teşhir-tanzim uygulama projesinin hazırlık sürecinin tamamlandığı ve uygulama aşamasına geçileceği belirtildi. Açıklamada, "En son 2012-2013 yıllarında restore edilen Selanik Atatürk Evi için restorasyon ve teşhir-tanzim uygulama projesi hazırlık süreci tamamlanmış olup, uygulama aşamasına geçilecektir. Bu kapsamda, ev 4 Aralık 2024 tarihi itibarıyla (4 Aralık günü dahil) geçici olarak ziyarete kapalı olacaktır. Açılış tarihi belirlendiğinde duyuruyla bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

        Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, 10 Kasım günü Atatürk'ü anma törenlerinde yaptığı konuşmada, "Ziyaretçilerin Atatürk Evi'ne yönelik ilgisinden kıvanç duyuyoruz. Geçen yıl 285 bin rekor ziyaretçi sayımız bu yıl şimdiden 460 bini geçti" demişti.

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