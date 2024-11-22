Edirne'de 2 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi; 1 gözaltı
EDİRNE'de polis tarafından yurt dışına çıkış yapmaya hazırlanan bir otobüste yapılan aramada 2 kilo 43 gram kaçak külçe altın ele geçirilirken, Romanya uyruklu M.
EDİRNE'de polis tarafından yurt dışına çıkış yapmaya hazırlanan bir otobüste yapılan aramada 2 kilo 43 gram kaçak külçe altın ele geçirilirken, Romanya uyruklu M.R.B. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına çıkış yapmaya hazırlanan bir otobüsü durdurarak, arama yaptı. Aramada otobüste bulunan yolculardan Romanya uyruklu M.R.B.'nin çantasında 2 kilo 43 gram kaçak külçe altın ele geçirildi. Kaçak altına el konulurken, M.R.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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