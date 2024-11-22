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        Edirne'de 2 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi; 1 gözaltı

        EDİRNE'de polis tarafından yurt dışına çıkış yapmaya hazırlanan bir otobüste yapılan aramada 2 kilo 43 gram kaçak külçe altın ele geçirilirken, Romanya uyruklu M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 21:01 Güncelleme: 22.11.2024 - 21:05
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        Edirne'de 2 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi; 1 gözaltı
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        EDİRNE'de polis tarafından yurt dışına çıkış yapmaya hazırlanan bir otobüste yapılan aramada 2 kilo 43 gram kaçak külçe altın ele geçirilirken, Romanya uyruklu M.R.B. gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına çıkış yapmaya hazırlanan bir otobüsü durdurarak, arama yaptı. Aramada otobüste bulunan yolculardan Romanya uyruklu M.R.B.'nin çantasında 2 kilo 43 gram kaçak külçe altın ele geçirildi. Kaçak altına el konulurken, M.R.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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