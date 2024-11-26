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        Trakya Üniversitesi'nde deprem tatbikatı

        EDİRNE'de Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde, AFAD İl Müdürlüğü, UMKE ve Edirne itfaiyesinin de katılımıyla kapsamlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 13:19 Güncelleme: 26.11.2024 - 13:25
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        Trakya Üniversitesi'nde deprem tatbikatı
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        EDİRNE'de Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde, AFAD İl Müdürlüğü, UMKE ve Edirne itfaiyesinin de katılımıyla kapsamlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği enkaz altında kalanların kurtarıldığı, yangın ve ilk yardım anında yapılacakların da anlatıldığı tatbikat, gerçeğini aratmadı.

        Trakya Üniversitesi tarafından, İsmail Hakkı Tonguç Yerleşkesi'nde bulunan Eğitim Fakültesi'nde deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikata AFAD İl Müdürlüğü ile UMKE ve Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleriyle, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Tatbikatı, yerleşkenin yanında bulunan Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencileri de izledi. Tatbikat öncesi fakültenin konferans salonunda uzmanlar tarafından öğrencilere eğitim verildi. Yaklaşık 40 dakikalık eğitimin ardından tatbikat, olası depremle başladı. Okuldaki öğrenciler deprem anında 'çök, kapan, tutun' yöntemini uygulayarak önlem aldı, ardından okuldan tahliye edildi. Anonsla okula gelen AFAD ve UMKE ekipleri, enkaz altında kalanlar ve okul içerisinde yaralananları kurtardı. Edirne Belediyesi İtfaiye ekipleriyse olası yangında yapılacakları öğrencilere uygulamalı anlattı, yangın tüpü kullanımını gösterdi.

        'DEPREMDE NASIL HAREKET EDECEĞİMİZİ BİLMEMİZ GEREKİYOR'

        Tatbikatın ardından konuşan Trakya Üniversitesi Afet ve Acil Durum Koordinatörü Hüseyin Türkel, üniversitede deprem farkındalığını arttırmayı hedeflediklerini belirtti. Türkel, "Ülkemizin yüzde 71'i deprem fay hatları üzerinde. Birinci ve ikinci deprem fayı dediğimiz tehlikeli alanlar içerisinde yer alıyoruz. Bu da herkesin bununla karşı karşıya kalabileceği gibi faktör ortaya koyuyor. Şu gerçeğimiz var; büyük bir depremle karşı karşıya kalacağız. O yüzden nasıl hareket edeceğimizi bilmemiz gerekiyor. Bölgemizde de bulunduğu alandan dolayı deprem yokmuş gibi rahat bir izlenim var. Fakat tarihi kayıtlara baktığımızda 1500'lerde, 1700'lerde ve 1953'te ciddi depremlerle karşı karşıya kalınmış, 7.3 gibi depremler görmüş bir bölgeden bahsediyoruz. Kayıtlarda haritalardan silinen bölgeler olduğunu bahsediyorlar. O yüzden bizim Trakya bölgesinde de bunların önemini arttırmamız, aynı zamanda bize gelen öğrencilerin de farkındalığını arttırıp gittikleri bölgelerde faydalı bireyler olmasını amaçlıyoruz. O yüzden tatbikatları biraz daha önemsiyoruz" dedi.

        'SÜREKLİ TATBİKAT YAPILMASI LAZIM'

        Trakya Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi Bilal Kaya da tatbikatın kendileri için faydalı olduğunu ifade ederek, "Benim için deprem doğal bir afeti temsil ediyor. Bu tatbikatların kesinlikle yapılması lazım çünkü toplumumuzun bilinçlenmesi lazım. Çoğu insanımız bilinçli şekilde gözükse de o an olayın heyecanı söz konusu olduğu için istediğimiz davranışları gerçekleştiremiyoruz, heyecan yapabiliyoruz. Az önceki tatbikatlarda da yaptığımız gibi çok heyecanlı da olabiliyoruz. Olabildiğince sürekli tatbikat yapmamız lazım, halkımızı bilinçlendirmek lazım" diye konuştu.

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