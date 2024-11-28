Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 terör şüphelisi yakalandı

        EDİRNE'deYunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY ve 1 PKK terör örgütü şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 15:28 Güncelleme: 28.11.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 terör şüphelisi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'deYunanistan’a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY ve 1 PKK terör örgütü şüphelisi yakalandı.

        Güvenlik güçleri, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri K.A. ve H.B. ile PKK terör örgütü şüphelisi İ.K.’yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Uzman personelimiz bunun sahte olduğunu hemen anlıyor"
        "Uzman personelimiz bunun sahte olduğunu hemen anlıyor"
        İstanbul'da sahte döviz operasyonu!
        İstanbul'da sahte döviz operasyonu!
        İşte o sahte 100 dolar
        İşte o sahte 100 dolar
        TCMB ve TBB'den 'sahte döviz' açıklaması
        TCMB ve TBB'den 'sahte döviz' açıklaması
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        Profesörü uzun namlulu silahlarla gasp ettiler!
        Profesörü uzun namlulu silahlarla gasp ettiler!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        7 yılda + 5 oldular
        7 yılda + 5 oldular
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        35 bin yıllık... Kusursuz şekilde korunmuş!
        35 bin yıllık... Kusursuz şekilde korunmuş!
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Icardi'nin avukatından 'aşk' açıklaması
        Icardi'nin avukatından 'aşk' açıklaması

        Benzer Haberler

        Edirne İl Özel İdaresi gelecek yıl bütçesi 1 milyar 335 milyon olarak belir...
        Edirne İl Özel İdaresi gelecek yıl bütçesi 1 milyar 335 milyon olarak belir...
        Hasarlı minarenin yıkımı gerçekleştirildi
        Hasarlı minarenin yıkımı gerçekleştirildi
        Edirne'de, Balkanlar'da Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu
        Edirne'de, Balkanlar'da Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu
        Bektaşilik yolunu benimseyen gazi erenler, Balkanlar'ın Türkleşmesi ve İsla...
        Bektaşilik yolunu benimseyen gazi erenler, Balkanlar'ın Türkleşmesi ve İsla...
        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi yakalandı
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi yakalandı