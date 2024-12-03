Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de otomobil köprüden düştü; 2 yaralı

        EDİRNE'de, otomobilin köprüden düşüp takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 09:40 Güncelleme: 03.12.2024 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de otomobil köprüden düştü; 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE’de, otomobilin köprüden düşüp takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Keşan ilçesi Gökçetepe köyü yakınlarında meydana geldi. Keşan’dan, Gökçetepe yönüne giden H.M. (78) yönetimindeki 22 ABS 145 plakalı otomobil, köy girişi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldaki köprüden aşağı düştü. Takla atıp ters dönen otomobilde sürücü H.M. ile yanında bulunan Ü.M. (70) yaralandı. Otomobilden çıkan sürücü H.M., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, araçta sıkışan Ü.M.’yi otomobilden çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Jandarmanın, kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        Kız kardeşinin başını kesmişti! Baltalı caniye son sözü soruldu!
        Kız kardeşinin başını kesmişti! Baltalı caniye son sözü soruldu!
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"
        Peynir, börek, zeytinyağı ve sucukta sahtecilik
        Peynir, börek, zeytinyağı ve sucukta sahtecilik
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        20 milyon TL'lik 'pati' vurgununda başkan tutuklandı!
        20 milyon TL'lik 'pati' vurgununda başkan tutuklandı!
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Noel Baba'nın gizemli evi: Kuzey Kutbu’nu neden seçti?
        Noel Baba'nın gizemli evi: Kuzey Kutbu’nu neden seçti?
        "Van Bronckhorst'a yapılanı, bana yapmayın"
        "Van Bronckhorst'a yapılanı, bana yapmayın"
        Oscar'dan umudu yok
        Oscar'dan umudu yok
        Trump'tan Trudeau'ya: Kanada 51. eyalet olsun
        Trump'tan Trudeau'ya: Kanada 51. eyalet olsun
        Küçük adanın büyük savaşı
        Küçük adanın büyük savaşı
        Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı!
        Artık yıl nedir ve neden oluşur?
        Artık yıl nedir ve neden oluşur?
        "Yeni kötülüğe hazırlıklı değiliz"
        "Yeni kötülüğe hazırlıklı değiliz"
        3 Türk’ten 1’i "yoksulum" diyor
        3 Türk’ten 1’i "yoksulum" diyor
        Gönül ilişkisi cinayeti! Baba ve oğul gözaltında
        Gönül ilişkisi cinayeti! Baba ve oğul gözaltında
        Adana Emniyet Müdürlüğü’nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
        Adana Emniyet Müdürlüğü’nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
        Donald Trump'tan büyük tehdit
        Donald Trump'tan büyük tehdit
        Beşiktaş Hatayspor'a takıldı!
        Beşiktaş Hatayspor'a takıldı!

        Benzer Haberler

        Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Trakya Üniversitesinde "Trakya Ön Kuluçka Girişimci Buluşmaları" düzenlenec...
        Trakya Üniversitesinde "Trakya Ön Kuluçka Girişimci Buluşmaları" düzenlenec...
        Arızalanan TIR'ını tamir etmeye çalışan Polonyalı şoför, TIR'ın çarpmasıyla...
        Arızalanan TIR'ını tamir etmeye çalışan Polonyalı şoför, TIR'ın çarpmasıyla...
        Edirne'de arızalanan tırından inen sürücü, başka bir tırın çarpması sonucu...
        Edirne'de arızalanan tırından inen sürücü, başka bir tırın çarpması sonucu...
        Edirne'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları
        Edirne'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları
        Türkiye'de 1900'den sonra meydana gelen depremlerde 150 bine yakın kişi hay...
        Türkiye'de 1900'den sonra meydana gelen depremlerde 150 bine yakın kişi hay...