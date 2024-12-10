Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de iki komşu esnafın kavgası; 1 yaralı, 4 gözaltı

        EDİRNE'de iki komşu esnaf arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 16:56 Güncelleme: 10.12.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de iki komşu esnafın kavgası; 1 yaralı, 4 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'de iki komşu esnaf arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Abdurrahman Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda iki işletme için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 'depreme dayanıksız olduğu' raporu hazırlandı. İşletmelerin bulunduğu alanın sahibi, söz konusu raporla Edirne Belediyesi'ne yıkım başvurusunda bulundu. Kendilerine bir hafta önce işletmeyi boşaltmaları için tebligat giden iş yeri sahipleri, bu süreçte dükkanları tahliye etmedi. Edirne Belediyesi zabıta ekipleri, yıkım için işletmelere geldi.

        POLİS EKİPLERİ ARAYA GİRDİ

        Eşyaları boşaltmayan iş yeri sahibi Mustafa Kılıç, bu sırada yıkımdan sorumlu tuttuğu, restoran olarak işletilen komşu esnafın iş yerine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Kılıç hafif yaralanırken, ihbarla bölgeye gelen polis ekipleri araya girdi. Kılıç, ambulanstaki tedavisinin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Polis iş yeri sahibi Kılıç'ın da aralarında bulunduğu, kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

        '20-30 MİLYON LİRALIK MALIM ZARAR GÖRÜYOR'

        İş yeri sahibi Mustafa Kılıç, dükkanın bulunduğu yapının çelik konstrüksiyondan yapıldığı için depreme dayanıklı olduğunu belirterek, "Bu iş yeri normalde prefabrik olarak çelik konstrüksiyon üzerine yapılmış bir yapı. Burasının sahibi yanımızdaki dükkan sahipleriyle anlaşıyor ve benim sözleşmem olduğu halde ve bizi normal yollarla tahliye edemedikleri için Çevre ve Şehircilik'ten buraya 'depreme dayanıksızdır' şeklinde çürük raporu çıkarttırıyorlar. Bu kararı çelik konstrüksiyon, prefabrik bir yapıya aldırıyorlar. Bu kararla birlikte müteahhit firma da belediyeden yıkım kararı aldırıyor. Bu kararın dönüşü olmadığı için 20-30 milyon liralık malım şu anda içeride zarar görüyor. Tüm malımı alıp götürecekler ve yıkacaklar burasını" dedi.

        'KANUN KAPSAMINA GİRMEYEN YAPI İÇİN YIKIM KARARI ALINDI'

        Kılıç'ın avukatı Halil İbrahim Kılıç da "Normal şartlarda burası çelik konstrüksiyon yapı olarak geçiyor. Kanun kapsamına girmemesine rağmen buradaki yapı maalesef kentsel dönüşüm yasasıyla yıkılmak isteniyor. Sebebi de şu; mülk sahipleri, olağan kira sözleşmesini bitiremiyorlardı. Görünen o ki buraya başka bir planları var. Bu planlarını uygulamaya geçirebilmek için kanunu suistimal ettiler. Olmayan şekilde, kanuna aykırı bir şekilde çekil konstrüksiyon yapı olmasına rağmen, bu yapının kanun kapsamına alınmasını sağladılar. Ne şekilde sağladılar, bu konuda bilgimiz yok, ancak kanun metnini incelediğiniz zaman bu yapının o kanuna uygun olmadığı görülecektir. Buna rağmen bu yapı yıkılıp, yerine başka şeyler planlıyorlar. Doğal yollardan, hukuk yollarından yapamadıkları için farklı şekillerde bunu yapıyorlar. Biz de şu anda mağdur durumdayız" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da sağanak manzaraları! AKOM uyardı: Fırtına da geliyor!
        İstanbul'da sağanak manzaraları! AKOM uyardı: Fırtına da geliyor!
        Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Esad'ın görevini bırakmasında Rusya nasıl bir rol oynadı?
        Esad'ın görevini bırakmasında Rusya nasıl bir rol oynadı?
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        'Parla', MEB müfredatına giriyor
        'Parla', MEB müfredatına giriyor
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Edirne'de iş yerinin yıkımı sırasında çıkan kavgaya karışan 4 zanlı gözaltı...
        Edirne'de iş yerinin yıkımı sırasında çıkan kavgaya karışan 4 zanlı gözaltı...
        ETSO heyeti Batum'daki fuara katıldı
        ETSO heyeti Batum'daki fuara katıldı
        Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi arttı
        Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi arttı
        Edirne'de tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Edirne'de tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Edirne'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verecek
        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verecek