TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Rekabet gücümüzde sıkıntılar yaşıyoruz

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Girdi maliyetlerimizdeki artışlardan dolayı rekabet gücümüzde sıkıntılar yaşıyoruz. Bundan bir gün önce Cumhurbaşkanı Yardımcımızla görüştüm, ondan önceki gün de Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya geldik. Özellikle bu sıkıntılarımızın çözümü konusunda; sıkıntılarımızdan ana başlıklarımızdan bir tanesi KOBİ'lerin finansmana erişimi. Yüksek faizle; finansmana erişimde sıkıntı yaşıyorlar" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Edirne'de Ticaret Borsası tarafından 2015- 2024 yılları arasında yüksek tescil ücreti ödeyen ve meslekte 40, 50, ve 60'ıncı yılını dolduran üyeleri için düzenlenen 'Tarımın Yıldızları Ödül Töreni'ne katıldı. Törene Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Edirne Valisi Yunus Sezer, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, kurum müdürleri, oda ve borsa başkanları, siyasi parti temsilcileriyle çok sayıda borsa üyesi üretici katıldı.

'EDİRNE'NİN SINIR KAPILARI DÜNYAYA ROL MODEL OLARAK GÖSTERİLİYOR' Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli, Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule gümrük kapılarını modernize ettiklerini ve dünyaya örnek gösterildiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Birleşmiş Milletler tarafından bu 4 gümrük kapısı dünyaya rol model olarak gösteriliyor. Diyorlar ki; 'Eğer gümrük kapınızı modernize edecekseniz, TOBB'un yaptığı gibi yapın' diyorlar. Burada kazandıklarımızı, Selimiye Vakfı'nı kurarak ata yadigarı eserlerin ayakta kalması, bakımlarını ve hizmetlerini yapmak üzere katkı veriyoruz. Trakya Üniversitesi'nde, yine o zamanki oda ve borsa başkanlarının talebi doğrultusunda bir fakülte kazandırdık. Arkasından oda ve borsa başkanlarının talepleriyle İpsala, Uzunköprü'de inşallah yakın zamanda bitecek okullarımız var. Keşan'da da inşallah yakın zamanda temeli atılır" dedi.

'EDİRNE, TARIM VE HAYVANCILIKTA STRATEJİK BİR MERKEZ' Edirne'nin tarım ve hayvancılıktaki potansiyelinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Edirne Ticaret Borsası 100 yıllık bir borsa. Edirne, tarım ve hayvancılık konusunda ülkemiz açısından her zaman stratejik bir merkez olmuştur. Bu topraklar hem bereketli ve zenginliği itiva etmektedir ve Türkiye'yi doyurmuşlardır. Edirne ayçiçeği, buğday, çeltik, kanola üretiminde Türkiye'nin lider şehirlerinden bir tanesidir. Edirne, Türkiye'nin ayçiçeği üretiminin yüzde 20'si, çeltik üretiminin neredeyse yarısını karşılıyor. Hayvancılıkta ari bir bölgeyiz. Bu sayede müthiş bir potansiyelimiz var" diye konuştu.

'EDİRNE TİCARET BORSASI'NIN VERMİŞ OLDUĞU HİZMET KALİTESİ 5 YILDIZLI' Edirne Ticaret Borsası'nın lisanslı depoculuk sisteminde bir vizyon ortaya koyduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Edirne Ticaret Borsası, akredite bir borsa. Otellerde nasıl yıldızlar varsa, dünyada da odalarda borsalarda yıldızlama sistemi var. En mükemmel hizmeti verenler 5 yıldız alıyorlar. Dünyada bu yıldızlar akredite kurumlar tarafından veriliyor. Bugün Edirne Ticaret Borsası'nın vermiş olduğu hizmet kalite standardı 5 yıldızlı. Allah razı olsun, üyelerimize 5 yıldızlı hizmet veriyorlar. Türkiye'de borsacılık nedir, nasıl yapılır? Diye sorulduğu zaman, bakanlar dahil ben adres olarak Edirne Ticaret Borsası'nı gösteriyorum. 'Sayın Bakanım, gidin Edirne borsasına bakın, borsaların ne iş yaptığını o zaman anlarsınız' diyorum. Özellikle ülkemizde tarımsal ürünlerin depolanmasını güvence altına alan lisanslı depoculuk sistemini sizlerle beraber başlattık. Edirne Ticaret Borsamızın bu vizyonlar Türkiye'ye kazandırdığı TOBB ve TMO ile LİDAŞ şirketinin ana kurucu ortaklarından birisidir" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN BUĞDAYIN YARISINDAN FAZLASI LİSANSLI DEPOLARDA' Hisarcıklıoğlu, buğday üretim kapasitesinin yaklaşık 20 milyon ton olduğu Türkiye'de, 12 milyon ton buğdayın lisanslı depoların bünyesinde bulunduğuna vurgu yaptı. Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'de lisanslı depoculuğun yaygınlaşmasında 5 ortaktan birisidir Edirne. Yine burada da Türkiye Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin de yönetim kurulunda Özay kardeşimizle beraber çalışıyoruz. Bugün 8 farklı lokasyonda tam 450 tonluk bir kapasiteye ulaşmış durumda. Özel sektör olarak buna öncülük yaptık. Türkiye'de lisanslı depoculuğun ne olduğunu kimse bilmiyor. Kanuna ilk biz yazdırdık. Bana kızdılar, 'Lisanslı depoculuk neymiş, nereden çıktı?' dediler. 'Bu, dünyada ürünlerin telef olmaması için. Lisanslı depolarda saklıyorlar ve bu şekilde de uzun süreli muhafaza ederek piyasaya sürebiliyorlar' dedik. Bugün ülkemizde yaklaşık 20 milyon ton üretim kapasitemiz var buğdayda ve özel sektör yatırımlarıyla beraber 12 milyon tona geldik. Yani yüzde 50'sinden fazlası, şu anda lisanslı depoların bünyesinde yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

'EDİRNE'DEKİ BUĞDAYI, SADECE BİR KAĞITLA ANKARAYA SATABİLİYORSUN' Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) sayesinde, ürün satacak olan üreticinin büyük bir yükünün ortadan kalktığını ifade eden Hisarcıklıoğlu,"Yine bir ilki daha yaptık; malı lisanslı depoya koyduk, bunun piyasaya sürülmesi lazım. Dünya nasıl sunuyorsa biz de öyle yapalım dedik. Bugün Londra Borsası, Chicago Borsası tarım ve hayvancılıkta çok önemli. Türkiye borsasını da kuralım dedik. Türkiye Ürün İhtisas Borsası TÜRİB'i kurduk. Lisanslı depolardan aldığımız senetlerle birlikte, bunun elektronik satış salonlarında satışlarını gerçekleştiriyoruz. Faydası, Edirne'nin buğdayını sadece bir kağıtla Ankara'da satabiliyorsun. Yani kamyona koy, buğdayı Ankara'ya götür, numuneye baksınlar, beğendi beğenmedi yok. Buraya koyulduğunda kalite standardı belli. Ankara'daki bir un fabrikası almak istiyorsa, bu kağıdı satın alabiliyor. Çiftçimiz bankaya gidip borç alabiliyor veya borcuna karşılık bu kağıdı devredebiliyor. Bunların hepsi bir vizyon işi. Burada da beni en çok etkileyen Edirne Ticaret Borsa'mızdır. Edirne aynı zamanda gıda sektöründe de lider rolünü perçinlemektedir. Edirne Ticaret Borsamız da sektöre öncülük eden bir kurum olduğunu da göstermektedir" dedi.