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        1 kişinin öldüğü atık toplama aracına silahlı saldırıya ilişkin 11 kişiye daha gözaltı (2)

        5KİŞİYE EV HAPSİ CEZASIEdirne'de özel bir şirkete ait atık toplama aracına düzenlenen, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 19:30 Güncelleme: 19.12.2024 - 19:30
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        1 kişinin öldüğü atık toplama aracına silahlı saldırıya ilişkin 11 kişiye daha gözaltı (2)
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        5KİŞİYE EV HAPSİ CEZASI

        Edirne'de özel bir şirkete ait atık toplama aracına düzenlenen, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin A.D.'nin tutuklanmasının ardından soruşturma kapsamında 11 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 6'sı ise Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'ine yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verildi, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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