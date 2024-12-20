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        Elektrikli bisikletin arkasına tutunan Asya, düşerek yaralandı

        EDİRNE'ninKeşan ilçesinde okul çıkışında 3 tekerlekli elektrikli bisikletin arkasına tutunduğu sırada düşen Asya Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 16:31 Güncelleme: 20.12.2024 - 16:35
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        Elektrikli bisikletin arkasına tutunan Asya, düşerek yaralandı
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        EDİRNE'ninKeşan ilçesinde okul çıkışında 3 tekerlekli elektrikli bisikletin arkasına tutunduğu sırada düşen Asya Ç. (9), yaralandı.

        Olay, saat 14.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Seçkin Sokak'ta meydana geldi. Şehit Polis Ahmet Can İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Asya Ç., okul çıkışında sokakta seyreden sürücüsünün ismi bilinmeyen 3 tekerlekli elektrikli bisikletin arkasına tutundu. Bir süre elektrikli bisikletin arkasında sürüklenen Asya Ç., daha sonra yere düşerek yaralandı. Elektrikli bisiklet sürücüsü durmayarak kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada küçük kızı, öğretmenleri ve veliler elinden tutarak, sakinleştirmeye çalıştı. Asya Ç., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
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        Galeri

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