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        Kuzey Ege için 'fırtına' uyarısı

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 11:46 Güncelleme: 23.12.2024 - 11:50
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        Kuzey Ege için 'fırtına' uyarısı
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        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın yarın, sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Açıklamada, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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