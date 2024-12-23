Kuzey Ege için 'fırtına' uyarısı
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu.
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın yarın, sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Açıklamada, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
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