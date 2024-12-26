Edirne'de apartmanın bodrum katında 5 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'de, apartmanın bodrum katında, Suriye uyruklu 1'i kadın, 5 kaçak göçmen yakaladı. Hamile olduğu belirlenen kadın, rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Meydan Mahallesi Arnavut Bayırı Sokak'ta bir apartmanın bodrum katında kaçak göçmenlerin bulunduğunu belirledi. Evde arama yapan polis, Suriye uyruklu 1'i kadın 5 kaçak göçmen buldu. Hamile olan ve rahatsızlanan kadın, adrese çağırılan ambulansla Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Gözaltına alınan diğer göçmenlerle ilgili inceleme sürüyor.