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        Edirne'de TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü öldü; kaza kamerada

        EDİRNE'de TIR'la kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Engin Can (39), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 00:47 Güncelleme: 27.12.2024 - 00:50
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        Edirne'de TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü öldü; kaza kamerada
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        EDİRNE’de TIR’la kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Engin Can (39), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 22.30 sıralarında Lalapaşa ilçesi Hamzabeyli karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Engin Can yönetimindeki 22 DK173 plakalı otomobil, Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapan A.S. yönetimindeki 278 AKR 113 TIR’la kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Engin Can, kaldırıldığı Lalapaşa Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        TIR şoförü gözaltına alınırken, güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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