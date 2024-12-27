Edirne'de TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü öldü; kaza kamerada

TIR şoförü gözaltına alınırken, güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Lalapaşa ilçesi Hamzabeyli karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Engin Can yönetimindeki 22 DK173 plakalı otomobil, Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapan A.S. yönetimindeki 278 AKR 113 TIR’la kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Engin Can, kaldırıldığı Lalapaşa Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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