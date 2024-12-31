Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        TIR şoförleri, yeni yıla Kapıkule'de girdi

        TÜRKİYE'nin ihracat yükünü taşıyan TIR sürücüleri, yeni yıla Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda, ailelerinden uzakta girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 20:37 Güncelleme: 31.12.2024 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR şoförleri, yeni yıla Kapıkule'de girdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE'nin ihracat yükünü taşıyan TIR sürücüleri, yeni yıla Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda, ailelerinden uzakta girdi. Sürücüler, ailelerinin yeni yılını, cep telefonu ile görüntülü görüşerek kutladı.

        Türkiye'den aldıkları ihracat yüklerini, Avrupa'nın çeşitli ülkelerine götürmek üzere Edirne'deki sınır kapılarına gelen TIR sürücüleri, yılın son gününe de yollarda girdi. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen sürücüler, yeni yıla ailelerinden uzakta girmenin buruk sevincini yaşadı.

        'YOLLARDA, ÇOCUKLARDAN UZAKTAYIZ'

        Türkiye'den aldığı yükü Norveç'e götüren Ayhan Tüfekçioğlu, yeni yıla ailesinden uzakta girmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Tüfekçioğlu, "Ben uluslararası TIR şoförüyüm. Norveç'e gidiyorum. 25 senedir şoförlük yapıyorum. Yılbaşı falan artık gözümüz yok çünkü biz bayramda da seyranda da hep yollardayız. Herkes eğleniyor ama biz yoldayız, çocuklardan uzaktayız. Torunum oldu gidip daha göremedim. Telefonla görüntülü arayıp hasret gideriyoruz. Mecburuz, çalışacağız. Burada arkadaşlarla beraber çay, kahve böyle muhabbetle geçiriyoruz yılbaşını. Tabii ki hasret başka, ev başka" dedi.

        'ÇOK ZOR BİR DURUM, HASRET DUYUYORUZ'

        Mersin'den aldığı yükü Letonya'ya götüren Ediz Ölçer, "Çok zor bir durum, hasret duyuyoruz. Sürekli yollardayız, ekmek parası için. Ben zaten depremi yaşamış bir insanım. Hataylıyım ben. Diyecek bir şeyim yok yani. Hasretten başka bir şey yok. Çocuk özlemi, aile özlemi. Telefonla görüntülü görüşerek hasret gideriyoruz. Bir nebze de olsa içimizi rahatlatıyor ama sonuçta ekmek parası için yollardayız sürekli. Ailem de sürekli beni özlüyor. Çocuklar tabii ki babalarını özlüyor. Ailemi çok seviyorum, onların yeni yılını kutluyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Dışişleri Bakanlığından 2024 özeti
        Dışişleri Bakanlığından 2024 özeti
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
         “Yorgun uçak” olmaz, bakımsız uçak olur
         “Yorgun uçak” olmaz, bakımsız uçak olur
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Uzak Doğu ve Okyanusya ülkeleri yeni yıla girdi
        Uzak Doğu ve Okyanusya ülkeleri yeni yıla girdi
        Kızıldeniz'de sular ısınıyor
        Kızıldeniz'de sular ısınıyor
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar

        Benzer Haberler

        Edirne'de kum midyesi kaçakçılığı yapan 46 kişiye 11 milyon 991 bin lira pa...
        Edirne'de kum midyesi kaçakçılığı yapan 46 kişiye 11 milyon 991 bin lira pa...
        Yurt dışına kaçak kum midyesi çıkarmaya çalışan 46 kişiye 11 milyon lira ce...
        Yurt dışına kaçak kum midyesi çıkarmaya çalışan 46 kişiye 11 milyon lira ce...
        Trakya'da yılbaşında 6 bin 752 kolluk kuvveti görev yapacak
        Trakya'da yılbaşında 6 bin 752 kolluk kuvveti görev yapacak
        Edirne'de huzurevi sakinleri için yeni yıl etkinliği düzenlendi
        Edirne'de huzurevi sakinleri için yeni yıl etkinliği düzenlendi
        Edirne'de Mobil Plaka Tanıma Sistemi ile yılbaşı denetimi yapıldı
        Edirne'de Mobil Plaka Tanıma Sistemi ile yılbaşı denetimi yapıldı
        Edirne Valisi Yunus Sezer'den yeni yıl mesajı
        Edirne Valisi Yunus Sezer'den yeni yıl mesajı