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        Edirne'de 'hudut kartalları' yeni yıla görevleri başında girdi

        EDİRNE'de 148 kilometrelik Bulgaristan sınırının merkeze bağlı Yenikadın köyündeki Hudut Bölük Merkezi Şehit Piyade Onbaşı Özer Çamcı Karakolu'nda görev yapan hudut kartalları, elleri tetikte gözleri sınır hattında yeni yıla girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 10:31 Güncelleme: 01.01.2025 - 10:35
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        Edirne'de 'hudut kartalları' yeni yıla görevleri başında girdi
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        EDİRNE'de 148 kilometrelik Bulgaristan sınırının merkeze bağlı Yenikadın köyündeki Hudut Bölük Merkezi Şehit Piyade Onbaşı Özer Çamcı Karakolu'nda görev yapan hudut kartalları, elleri tetikte gözleri sınır hattında yeni yıla girdi.

        Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Türkiye-Bulgaristan sınırındaki sınır bekçileri, ülkenin güvenliği ve huzuru için görevlerine devam ediyor. Edirne'deki Bulgaristan sınırına 300 metre mesafede Yenikadın köyündeki Hudut Bölük Merkezi Şehit Piyade Onbaşı Özer Çamcı Karakolu'nda görev yapan 'hudut kartalları', yeni yılı elleri tetikte, gözleri sınır hattında karşıladı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen elektro optik kulelerin üzerinde hareket tespit radarları ve termal kameralarla 7 gün 24 saat sınır hattının gözetlendiği karakolda; görüntü izleme merkezinde de olası tehditler tespit ediliyor.

        'GÖREVİMİZ HUDUT GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK'

        Sınır hattındaki karakolda görev yapan Üsteğmen Berkay Kaya, görevlerinin hudut güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek, "Görevimiz; hudut güvenliğini sağlamak, karşı ülke faaliyetlerini, harp ikaz emarelerini tespit edip, değerlendirip, en seri muharebe vasıtalarıyla üst komutanlığa bildirmek, üst komutanlıktan almış olduğumuz muharebe vazifelerini icra etmektir. Görevlerimizi icra ederken, mesai mefhumu gözetmeksizin, 7 gün 24 saat esasına göre sürdürmekteyiz. Yaya ve motorlu devriye ekiplerimizin yanı sıra, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen elektro optik kulelerin üzerinde hareket tespit radarlarımız ve termal kameralarımız; yasa dışı geçiş yapmaya çalışan şahısları tespit ve teşhis etmemizi sağlamaktadır" diye konuştu.

        HARAKET EDEN HEDEFLER TESPİT VE TAKİP EDİLİP SINIFLANDIRILIYOR

        Birlikte bulunan dronlar sayesinde hudut hattının geniş açılardan gözetleme imkanı sağlandığını ifade eden Kaya, "Devriye köpek timlerimizle araziyi daha detaylı incelemekteyiz. Elektro optik kuleler, hudut hattında ve karakollarda konuşlu haberleşme ve gözetleme kuleleridir. Kulenin en üst kısmında bulunan termal kamera sistemi, her türlü dış ortamda, 7 gün 24 saat 360 derece panoramik keşif gözetleme imkanı sağlar. Üzerinde bulunan lazermetre ile mesafe ölçümü yapmamızı sağlarken yer konumlama alıcısı ile tehdidin konumunu belirlemekteyiz. Orta kısmında hareket tespit radarımız bulunmaktadır. Radarımız gece ve gündüz her türlü hava koşulunda karada hareket eden hedefleri tespit, takip ve sınıflandırma görevini yerine getirmektedir. Alt kısımda bulunan atış yer tespit sistemimiz sayesinde her türlü hava muhalefetinde kullanıcısına, saniyeler içerisinde atışın yapıldığı noktayı sesli ve görsel olarak bildirmektedir. Hudut hattında bulunan elektro optik kuleler, alınan görüntüyü sistem odası marifetiyle görüntü izleme merkezine aktarmaktadır. Görmüş olduğunuz ekranlara görüntüler anlık olarak aktarılarak operatörlerimiz tarafından izlenir ve değerlendirilir" ifadelerini kullandı.

        'VATAN BİZLERE EMANET'

        Nöbet kulübesinde görevi başında olan asker, ailesinin ve Türk milletinin yeni yılını kutladı. Komutanının görüntülü olarak ailesiyle görüştürdüğü asker, "Anne, baba yeni yılınız kutlu olsun. Sizden uzakta olabilirim ama burada komutanlarımız ve arkadaşlarımızla birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yeni yılınızı kutluyoruz. Hepsinin sizlere selamı var; vatan bizlere emanet, siz de Allah'a emanet olun, hepinizi çok seviyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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