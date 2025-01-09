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        Edirnespor'da teknik direktör ve futbolcular sözleşmelerini feshetti

        MALİ açıdan zor günler geçiren Edirnespor'da, kulübe destek amaçlı hafta başında başlatılan destek kampanyasında 5 günde sadece 170 bin lira para toplanınca, yeni anlaşılan teknik direktör Algun Erdem ve profesyonel futbolcuların tamamı kulübü terk etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 16:32 Güncelleme: 09.01.2025 - 16:35
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        Edirnespor'da teknik direktör ve futbolcular sözleşmelerini feshetti
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        MALİ açıdan zor günler geçiren Edirnespor'da, kulübe destek amaçlı hafta başında başlatılan destek kampanyasında 5 günde sadece 170 bin lira para toplanınca, yeni anlaşılan teknik direktör Algun Erdem ve profesyonel futbolcuların tamamı kulübü terk etti. Edirnespor Sportif Direktörü Ahmet Erginler, 10 gün içerisinde başlayacak TFF 3'üncü Lig'in ikinci yarısında maçlara 19 yaş altı takımıyla çıkacaklarını söyledi.

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü grupta yeni sezona maddi imkansızlıklarla başlayan Edirnespor'da, ilk yarının 11 puanla 13'üncü sırada kapatılmasının ardından, ipler devre arasında koptu. İlk yarının bitmesiyle takımda ilk olarak teknik direktör Fuat Eraslan istifa ederken, bazı futbolcular kentten ayrıldı. Geçen hafta teknik direktör Algun Erdem'le anlaşıldığını duyuran kulüp, bu hafta başındaysa destek kampanyası başlattı. Destek kampanyasında 5 günde sadece 170 bin lira toplanabilen kulüpte, sadece 2 idmana çıkan teknik adam Algun Erdem de, sözleşmesini feshederek ayrıldı.

        'ORDUSPOR MAÇINA U19 TAKIMIMIZLA HAZIRLANACAĞIZ'

        Basın toplantısı düzenleyen Edirnespor Sportif Direktör Ahmet Erginler, ikinci yarıya devam edebilmek için U19 takımıyla maçlara çıkacaklarını söyledi. Erginler, "Sezon başından beri maddi sıkıntıları herkes biliyor zaten. İkinci devre için maalesef takımımızda şu anda hiçbir profesyonel oyuncu kalmadı, dışarıdan gelen bütün oyuncularımız sözleşmelerini feshetti. Teknik ekip, hocalarımız sözleşmelerini feshetti, Edirne'yi terk ettiler. Şu anda biz Orduspor maçının hazırlıklarına U-19 takımımızla, U-17 takımımızdan birkaç oyuncu alarak hazırlanacağız" dedi.

        'MADDİ SIKINTILARI AŞAMIYORUZ'

        Kulübün maddi açıdan büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden Erginler, "Bununla ilgili sıkıntılar büyük, sıkıntılar maddi ve ekonomik. Bunları aşamadık bir türlü. Bazı görüşmeler yaptık, belediye başkanımızla görüşmeler yaptık, sayın valimizle görüşmeler yaptık. Son zamanda da bir yardım kampanyası başlattık. 5-6 günde maalesef şehrimizden de toplan şu anda 170 bin lira gibi bir para. Tabii o para burada inanın ki iki günlük ya da üç günlük ancak yemek parası. Şu anda maalesef bu maddi sıkıntıları aşamıyoruz. Orduspor maçının hazırlıklarına bu şekilde devam edeceğiz. Akşam bir yönetim kurulu toplantımız olacak. Orada tabii bazı kararlar alacak. O kararları da zaten kulüp başkanımız Onur Yaren Ayaydın ve yönetimi sizinle paylaşacaktır" diye konuştu.

        'İŞİN SONU İYİYE GİTMİYOR'

        Altyapı hocalarının da görevi bıraktığını aktaran Erginler, "Altyapı hocalarımız da bıraktı. Altyapıyı çalıştıran 5 tane hocamız vardı. Hepsi görevi bıraktıklarını söylediler. Burada teknik olarak bir ben kaldım, bir de Özgür Gezen hocam kaldı. Biz bu durumda bırakamayız, bırakmayacağız da. Elimizden geleni yapacağız. Artık gücümüz belli, gençlerimiz var. Onlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Ama bu işin sonu iyiye gitmiyor. Lige 10 gün kaldı. Bu 10 günlük sürede iyi gelişmeler olursa tekrar yeni ekip, yeni teknik ekip olabilir mi? Olabilir. İnşallah öyle bir şey bekliyoruz şu anda" şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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