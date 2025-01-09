Edirnespor'da teknik direktör ve futbolcular sözleşmelerini feshetti

MALİ açıdan zor günler geçiren Edirnespor'da, kulübe destek amaçlı hafta başında başlatılan destek kampanyasında 5 günde sadece 170 bin lira para toplanınca, yeni anlaşılan teknik direktör Algun Erdem ve profesyonel futbolcuların tamamı kulübü terk etti. Edirnespor Sportif Direktörü Ahmet Erginler, 10 gün içerisinde başlayacak TFF 3'üncü Lig'in ikinci yarısında maçlara 19 yaş altı takımıyla çıkacaklarını söyledi.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü grupta yeni sezona maddi imkansızlıklarla başlayan Edirnespor'da, ilk yarının 11 puanla 13'üncü sırada kapatılmasının ardından, ipler devre arasında koptu. İlk yarının bitmesiyle takımda ilk olarak teknik direktör Fuat Eraslan istifa ederken, bazı futbolcular kentten ayrıldı. Geçen hafta teknik direktör Algun Erdem'le anlaşıldığını duyuran kulüp, bu hafta başındaysa destek kampanyası başlattı. Destek kampanyasında 5 günde sadece 170 bin lira toplanabilen kulüpte, sadece 2 idmana çıkan teknik adam Algun Erdem de, sözleşmesini feshederek ayrıldı.

'ORDUSPOR MAÇINA U19 TAKIMIMIZLA HAZIRLANACAĞIZ' Basın toplantısı düzenleyen Edirnespor Sportif Direktör Ahmet Erginler, ikinci yarıya devam edebilmek için U19 takımıyla maçlara çıkacaklarını söyledi. Erginler, "Sezon başından beri maddi sıkıntıları herkes biliyor zaten. İkinci devre için maalesef takımımızda şu anda hiçbir profesyonel oyuncu kalmadı, dışarıdan gelen bütün oyuncularımız sözleşmelerini feshetti. Teknik ekip, hocalarımız sözleşmelerini feshetti, Edirne'yi terk ettiler. Şu anda biz Orduspor maçının hazırlıklarına U-19 takımımızla, U-17 takımımızdan birkaç oyuncu alarak hazırlanacağız" dedi.

'MADDİ SIKINTILARI AŞAMIYORUZ' Kulübün maddi açıdan büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden Erginler, "Bununla ilgili sıkıntılar büyük, sıkıntılar maddi ve ekonomik. Bunları aşamadık bir türlü. Bazı görüşmeler yaptık, belediye başkanımızla görüşmeler yaptık, sayın valimizle görüşmeler yaptık. Son zamanda da bir yardım kampanyası başlattık. 5-6 günde maalesef şehrimizden de toplan şu anda 170 bin lira gibi bir para. Tabii o para burada inanın ki iki günlük ya da üç günlük ancak yemek parası. Şu anda maalesef bu maddi sıkıntıları aşamıyoruz. Orduspor maçının hazırlıklarına bu şekilde devam edeceğiz. Akşam bir yönetim kurulu toplantımız olacak. Orada tabii bazı kararlar alacak. O kararları da zaten kulüp başkanımız Onur Yaren Ayaydın ve yönetimi sizinle paylaşacaktır" diye konuştu.