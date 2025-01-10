Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 hükümlü yakalandı

        EDİRNE'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 hükümlü, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 12:30 Güncelleme: 10.01.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 hükümlü yakalandı
        ABONE OL

        EDİRNE'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 hükümlü, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

        Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Doyran köyünde yapılan denetimlerde; 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 20 yıl 6 ay 20 gün, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay, 'Özel hayata ilişkin ses ve görüntü ifşa etme’ suçundan 5 yıl 2 ay, 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezaları ile arama kayıtları bulunan 6 hükümlüyü yakaladı. Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 6 hükümlü, işlemleri sonrası tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul için uyarı! Sıcaklık 6-10 derece düşüyor!
        AKOM'dan İstanbul için uyarı! Sıcaklık 6-10 derece düşüyor!
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        "Aklı hala sahada değil"
        "Aklı hala sahada değil"
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu
        Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu
        AB siyasetçisinden Musk'a: Deli gibi yalan söylüyor
        AB siyasetçisinden Musk'a: Deli gibi yalan söylüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Paşa'nın duruşu!
        Paşa'nın duruşu!
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İzin almak zorundalar
        İzin almak zorundalar
        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor
        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor

        Benzer Haberler

        "Edirne Yöresel" markasıyla kadın kooperatiflerinin emekleri tüm Türkiye'ye...
        "Edirne Yöresel" markasıyla kadın kooperatiflerinin emekleri tüm Türkiye'ye...
        Edirne Belediye Başkanı Akın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
        Edirne Belediye Başkanı Akın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
        Selimiye Camisi, 2024'te 1 milyona yakın ziyaretçi ağırladı
        Selimiye Camisi, 2024'te 1 milyona yakın ziyaretçi ağırladı
        Edirne'de tren arızası nedeniyle Karağaç'a ulaşım bir süre sağlanamadı
        Edirne'de tren arızası nedeniyle Karağaç'a ulaşım bir süre sağlanamadı
        Edirne'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı