Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 hükümlü yakalandı

EDİRNE'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 hükümlü, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Doyran köyünde yapılan denetimlerde; 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 20 yıl 6 ay 20 gün, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay, 'Özel hayata ilişkin ses ve görüntü ifşa etme’ suçundan 5 yıl 2 ay, 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezaları ile arama kayıtları bulunan 6 hükümlüyü yakaladı. Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 6 hükümlü, işlemleri sonrası tutuklandı.