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        Meriç Nehri'nde 77 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı

        EDİRNE'de, Meriç Nehri'ne açılan balıkçı Sabri Yılmaz'ın (69) ağına 1 metre 78 santimetre boyunda 77 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 16:53 Güncelleme: 10.01.2025 - 16:55
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        Meriç Nehri'nde 77 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
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        EDİRNE'de, Meriç Nehri'ne açılan balıkçı Sabri Yılmaz'ın (69) ağına 1 metre 78 santimetre boyunda 77 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı.

        Meriç ilçesine bağlı Hasırcıarnavut köyünde tekneyle nehre açılan balıkçı Sabri Yılmaz'ın ağına büyük bir balık takıldı. Bir süre uğraşan Yılmaz, balığı yorduktan sonra tekneye çıkarmayı başardı. Yılmaz, 1 metre 78 santimetre boyunda ve 77 kilo ağırlığa sahip balığın, yayın balığı olduğunu fark etti. Yılmaz, “Yağan yağmur sonrası ava çıktık. Uzun süredir yakalama yapmıyorduk, bugün bereketli geçti ve 77 kiloluk bir yayın balığı çıktığını gördüm. Biraz zor oldu ama önce kayığa sonra da karaya çıkarttık” dedi.

        Yılmaz, kendi boyu kadar olduğunu söylediği balığı restoranlara satacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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