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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

        EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 15:56 Güncelleme: 11.01.2025 - 16:00
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri N.B. ve D.B., tutuklandı.

        Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri N.B. ve D.B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.B. ve D.B., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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