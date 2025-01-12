Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de karla karışık yağmur (3)

        MOTOKURYELERİNTRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDIEdirne Valiliği, kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 19:21 Güncelleme: 12.01.2025 - 19:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de karla karışık yağmur (3)
        ABONE OL

        MOTOKURYELERİNTRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI

        Edirne Valiliği, kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Kıymetli Edirneliler, ilimizde görülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar, 12.01.2025 tarihi itibariyle motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet, motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbiren izin verilmeyecektir" denildi.

        Batuhan SEVER/EDİRNE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        "Dört penaltıyı vermedi"
        "Dört penaltıyı vermedi"
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı

        Benzer Haberler

        Edirne'de karla karışık yağmur (2)
        Edirne'de karla karışık yağmur (2)
        Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
        Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
        Edirne'de karla karışık yağmur
        Edirne'de karla karışık yağmur
        Edirne'deki tarihi hamam müze olacak
        Edirne'deki tarihi hamam müze olacak
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        TÜ'de Tarımda Yapay Zeka Kullanımı Konferansı düzenlendi
        TÜ'de Tarımda Yapay Zeka Kullanımı Konferansı düzenlendi