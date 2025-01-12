Edirne'de karla karışık yağmur (3)
MOTOKURYELERİNTRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDIEdirne Valiliği, kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını açıkladı.
MOTOKURYELERİNTRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI
Edirne Valiliği, kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Kıymetli Edirneliler, ilimizde görülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar, 12.01.2025 tarihi itibariyle motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet, motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbiren izin verilmeyecektir" denildi.
Batuhan SEVER/EDİRNE,
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