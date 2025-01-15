Edirne'de eski okul binasında yangın

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde kullanılmayan eski okul binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerindeki kullanılmayan eski okul binasının 2’nci katında çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pencere camı kırılarak girilen eski okul binasının 2’nci katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı mobilyalar tutuştu. Yangın kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis binada arama yaparken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Öte yandan, eski okul binasının depreme dayanıklı bulunmaması nedeniyle Edirne Valiliği kararıyla 2023 yılı mart ayında tahliye edildiği ve yıkım kararı bulunduğu bildirildi. Polisin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.