Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Devrilen elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında dumandan etkilendi

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde elektrikli ısıtıcının devrilmesi nedeniyle çıkan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 11:13 Güncelleme: 20.01.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrilen elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında dumandan etkilendi
        ABONE OL

        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde elektrikli ısıtıcının devrilmesi nedeniyle çıkan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen ev sahibi Z.O., hastanede tedaviye alındı.

        Yeni Mahalle Selanik Caddesi’ndeki Atakent Konutları’nda bir binanın 1’inci katındaki dairede sabah saatlerinde yangın çıktı. Evdeki elektrikli ısıtıcının eşyaların üzerine devrilmesi sonucu çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde tek başına yaşayan ve dumandan etkilenen Z.O. adlı kadın, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Evdeki eşyalar kullanılmaz hale gelirken, polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bir işçi daha feci biçimde öldü!
        Bir işçi daha feci biçimde öldü!
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump nasıl veda etmişti?
        Trump nasıl veda etmişti?
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump yemin töreni öncesinde konuştu
        Trump yemin töreni öncesinde konuştu
        Ayrılık haftası!
        Ayrılık haftası!
        Soğukta denize girmek moda oldu
        Soğukta denize girmek moda oldu
        "5 dakikada maçı bitirdi!"
        "5 dakikada maçı bitirdi!"
        Kahreden kaza... Baba oğul birlikte can verdi!
        Kahreden kaza... Baba oğul birlikte can verdi!
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Bilim sahasının ışıldayan Türkleri!
        Bilim sahasının ışıldayan Türkleri!
        Burası Türkiye! 9. kez düzenlendi! Yüzmek için kuyruğa girdiler!
        Burası Türkiye! 9. kez düzenlendi! Yüzmek için kuyruğa girdiler!
        Emekli aylığı nasıl eridi?
        Emekli aylığı nasıl eridi?
        Otomobil satışlarında yeni rekor beklentisi
        Otomobil satışlarında yeni rekor beklentisi

        Benzer Haberler

        Edirne'de 2024'te 21 tarımsal projeye 19 milyon 197 bin lira destek verildi
        Edirne'de 2024'te 21 tarımsal projeye 19 milyon 197 bin lira destek verildi
        2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Orduspor 1967, genç oyuncularıyla sahaya çıkan Edirnespor'u 4-0 yendi
        Orduspor 1967, genç oyuncularıyla sahaya çıkan Edirnespor'u 4-0 yendi
        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Ressam Abdullayev, DMD hastası Yakup'a destek için portresini Meriç kıyısın...
        Ressam Abdullayev, DMD hastası Yakup'a destek için portresini Meriç kıyısın...
        Türkiye sağlık turizmindeki payını artırmayı hedefliyor
        Türkiye sağlık turizmindeki payını artırmayı hedefliyor