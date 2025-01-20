Devrilen elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında dumandan etkilendi

Yeni Mahalle Selanik Caddesi’ndeki Atakent Konutları’nda bir binanın 1’inci katındaki dairede sabah saatlerinde yangın çıktı. Evdeki elektrikli ısıtıcının eşyaların üzerine devrilmesi sonucu çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde tek başına yaşayan ve dumandan etkilenen Z.O. adlı kadın, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Evdeki eşyalar kullanılmaz hale gelirken, polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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