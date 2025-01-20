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        Gala Gölü'nde 18 kilo ağırlığında sazan balığı yakalandı

        EDİRNE'de, Gala Gölü'ne açılan balıkçı Serkan ve Sezer Sönmez kardeşlerin ağına 1 metre 20 santimetre boyunda 18 kilo ağırlığında sazan balığı takıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 21:51 Güncelleme: 20.01.2025 - 21:55
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        Gala Gölü'nde 18 kilo ağırlığında sazan balığı yakalandı
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        EDİRNE’de, Gala Gölü’ne açılan balıkçı Serkan ve Sezer Sönmez kardeşlerin ağına 1 metre 20 santimetre boyunda 18 kilo ağırlığında sazan balığı takıldı.

        Enez ilçesinde tekneyle Gala Gölü’ne açılan balıkçı Serkan ve Sezer Sönmez kardeşlerin ağına büyük bir balık takıldı. Bir süre uğraşan 2 kardeş, balığı yorduktan sonra tekneye çıkarmayı başardı. Sönmez kardeşler, tekneye çektikleri balığın, 1 metre 20 santimetre boyunda ve 18 kilo ağırlığında sazan balığı olduğunu fark etti. Serkan Sönmez, “Görünce bizde şaşırdık. Uzun süredir bu boyda bir balık yakalamadık, bugün bereketli geçti ve 18 kiloluk bir sazan balığı çıkardık. Allah bereket versin” dedi. Sönmez kardeşler, balığı balık pazarında bir müşteriye sattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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