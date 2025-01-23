Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi eski hakim ve savcı yakalandı
EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi eski hakim ve savcı yakalandı.
EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi eski hakim ve savcı yakalandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ortak çalışmada TEM Otoyolu yakınlarında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi meslekten ihraç edilen hakim E.G. ve savcı İ.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan güvenlik güçleri tarafından dün merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isterken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi L.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. L.G., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.