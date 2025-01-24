Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Bakan Göktaş, Kırklareli'de (2)

        BAKANGÖKTAŞ EDİRNE'DE Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırklareli programının ardından akşam saatlerinde Edirne'ye geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 19:42 Güncelleme: 24.01.2025 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Göktaş, Kırklareli'de (2)
        ABONE OL

        BAKANGÖKTAŞ EDİRNE'DE

        Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırklareli programının ardından akşam saatlerinde Edirne'ye geldi. Edirne Valiliği'ni ziyaret eden Göktaş'ı burada Vali Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri karşıladı. Anı defterini imzalayan Göktaş, Vali Sezer'le bir süre sohbet etti.

        Bakan Göktaş'ın programında ikinci durağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağlı Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) oldu. Burada görevliler ve vatandaşlarla buluşan Göktaş daha sonra AK Parti Edirne İl Başkanlığı'na gitti. AK Parti il yönetimi tarafından karşılanan Göktaş, partililerle bir araya geldi.

        Bakan Göktaş daha sonra, geceyi Edirne'de geçireceği oteline geçti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 2 kişi tutuklandı
        Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 2 kişi tutuklandı
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        24 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        24 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Putin: 2020'de Trump kazansaydı savaş çıkmayabilirdi
        Putin: 2020'de Trump kazansaydı savaş çıkmayabilirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        "Çok istekliyim, katkı sağlamak istiyorum!"
        "Çok istekliyim, katkı sağlamak istiyorum!"
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        UEFA'dan skandal karar!
        UEFA'dan skandal karar!
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek

        Benzer Haberler

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Edirne'de ziyaretlerde bulundu
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Edirne'de ziyaretlerde bulundu
        Edirne'de şantiye alanında havan topu mermisi bulundu
        Edirne'de şantiye alanında havan topu mermisi bulundu
        Edirne'de düzenlenecek "Bocuk Gecesi" etkinliği ertelendi
        Edirne'de düzenlenecek "Bocuk Gecesi" etkinliği ertelendi
        'Bocuk Gecesi', Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle ertelendi
        'Bocuk Gecesi', Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle ertelendi
        PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Kapıkule'de 2 TIR'da 21 kilo uyuşturucu ve 24 tabanca ele geçirildi
        Kapıkule'de 2 TIR'da 21 kilo uyuşturucu ve 24 tabanca ele geçirildi