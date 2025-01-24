Bakan Göktaş, Kırklareli'de (2)

BAKANGÖKTAŞ EDİRNE'DE

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırklareli programının ardından akşam saatlerinde Edirne'ye geldi. Edirne Valiliği'ni ziyaret eden Göktaş'ı burada Vali Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri karşıladı. Anı defterini imzalayan Göktaş, Vali Sezer'le bir süre sohbet etti.

Bakan Göktaş'ın programında ikinci durağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağlı Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) oldu. Burada görevliler ve vatandaşlarla buluşan Göktaş daha sonra AK Parti Edirne İl Başkanlığı'na gitti. AK Parti il yönetimi tarafından karşılanan Göktaş, partililerle bir araya geldi.

Bakan Göktaş daha sonra, geceyi Edirne'de geçireceği oteline geçti.