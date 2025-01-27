Hamzabeyli'den giriş yapan TIR'da 870 kilo skunk ele geçirildi

Bulgaristan'dan Türkiye'ye Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giren demir cevheri yüklü TIR, sürücüsünün şüpheli hareketleri sonrası riskli görülerek X-Ray taramasına sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilen TIR'da, Edime Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından arama yapıldı. Dedektör köpeklerin de katıldığı aramada 1 tonluk fiber torbaların ortasına gizlenmiş halde 870 kilogram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Edirne Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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