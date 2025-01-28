Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 'Bocuk Gecesi', 8 Şubat'a ertelendi

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde düzenlenen, Bolu'daki yangın faciası nedeniyle 1 Şubat'a ertelenen 'Bocuk Gecesi' etkinliğinin alınan yeri kararla 8 Şubat'ta yapılacağı duyuruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 15:04 Güncelleme: 28.01.2025 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 'Bocuk Gecesi', 8 Şubat'a ertelendi
        ABONE OL

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde düzenlenen, Bolu'daki yangın faciası nedeniyle 1 Şubat'a ertelenen 'Bocuk Gecesi' etkinliğinin alınan yeri kararla 8 Şubat'ta yapılacağı duyuruldu.

        Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde 25 Ocak'ta yapılacağı duyurulan 'Bocuk Gecesi' etkinliği, 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını nedeniyle Edirne Valiliği ve Keşan Kaymakamlığı'nca 1 Şubat'a ertelendi. Edirne Valiliği, aldığı yeni kararla 'Bocuk Gecesi'nin 8 Şubat'ta yapılmasına karar verdi.

        BOCUK GECESİ

        Bir Balkan geleneği olan 'Bocuk Gecesi'nde, inanışa göre 'Bocuk' denen varlığın eve gelmemesi ve kötülük yapmaması için her evde mutlaka kabak pişiriliyor. Gecede kabak tatlısı, ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı, ceviz gibi yiyecekler yeniliyor. Bu gecede kabağın yanı sıra mutlaka akıtma yapılıyor. Geceye aile halkı, komşular ve akrabalar katılıyor. Gençler, çarşaflara bürünerek komşularını 'Bocuk geliyor' diye korkutuyor. 'Bocuk' diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde insan görünümünde gezdiğine inanılıyor. Bocuk Gecesi ayrıca kışın en sert gecesinin simgesi. Gece suya tahta atılıyor ve tahta sabah suyun üzerinde donmuş olarak bulunursa, o evdeki kişilerin o yıl boyunca sağlıklı, sıhhatli, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Hangi ülkeler doğum yoluyla vatandaşlık veriyor? 
        Hangi ülkeler doğum yoluyla vatandaşlık veriyor? 
        Sırbistan Başbakanı istifa etti
        Sırbistan Başbakanı istifa etti
        İmamoğlu 2 soruşturmadan ifadeye çağrıldı
        İmamoğlu 2 soruşturmadan ifadeye çağrıldı
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        Deepseek en fazla onlara kaybettirdi! 1 günde 22 milyar doları eridi
        Deepseek en fazla onlara kaybettirdi! 1 günde 22 milyar doları eridi
        Beşiktaş'ta rota Ansu Fati!
        Beşiktaş'ta rota Ansu Fati!
        1500 liraya sarı ölüm
        1500 liraya sarı ölüm
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        Düğün hazırlığı yaparken öldüler!
        Düğün hazırlığı yaparken öldüler!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Öldüren reklam panosu için dava açıldı!
        Öldüren reklam panosu için dava açıldı!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Bir yanda eşi bir yanda kızı... Tarifsiz acı!
        Bir yanda eşi bir yanda kızı... Tarifsiz acı!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Batı Trakya Türklerinin, eşit hak taleplerini haykırdıkları gün: 29 Ocak 19...
        Batı Trakya Türklerinin, eşit hak taleplerini haykırdıkları gün: 29 Ocak 19...
        AK Parti'li Makak'tan Edirne'deki hayvan barınağında köpek yavrularının çöp...
        AK Parti'li Makak'tan Edirne'deki hayvan barınağında köpek yavrularının çöp...
        Edirne'de 3 firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de 3 firari hükümlü yakalandı
        Edirne Valisi Sezer, yangında zarar gören iş yerlerini ziyaret etti
        Edirne Valisi Sezer, yangında zarar gören iş yerlerini ziyaret etti