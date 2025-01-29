4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada: 2 yaralı

EDİRNE’de kırmızı ışıkta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaza, gece yarısı sıralarında Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Bir AVM önünde ilerleyen A.C., yönetimindeki 22 BB 251 plakalı otomobil, trafik ışıklarında bekleyen Ö.G. kontrolündeki 22 T 0127 plakalı taksiye çarptı. Taksi de savrulup önünde bekleyen iki otomobile çarptı. Kazada, taksi şoförü Ö.G. ve yolcusu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Taksiye çarpan otomobilin sürücüsü A.C.'nin, 1.49 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Öte yandan çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.