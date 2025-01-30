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        Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi tutuklandı

        EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 11:59 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:00
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        Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi H.K., tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi H.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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