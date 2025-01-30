Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi H.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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