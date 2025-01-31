Uraloğlu: Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesinde Çerkezköy-Kapıkule etabını 2025'te açmayı planlıyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden 3 etaplı Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesine ilişkin, "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren hattımız; Kapıkule-Çerkezköy, Çerkezköy-Ispartakule ve Ispartakule-Halkalı etapları olmak üzere 3 etaptan oluşuyor. Projenin en uzun ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Kapıkule-Çerkezköy etabının genelinde yüzde 95 fiziki ilerleme sağladık. İnşallah 2025'te bu etabımızı hizmete açmayı planlıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nı Edirne üzerinden TEM Otoyolu'na bağlayan 'Pazarkule-Edirne-Tem Otoyolu'nun açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan Uraloğlu, bakanlık olarak 2025 yılına birbiri ardına açılan yollarla çok güçlü bir giriş yaptıklarını söyledi. Uraloğlu, "10 Ocak'ta Aydın-Denizli otoyolumuzu, 17 Ocak'ta Konya Çevre Yolu ikinci kesimini ve Kayseri Havalimanı yeni terminalini, 18 Ocak'ta Korkuteli-Elmalı yolunu, 24 Ocak'ta Malatya Çevre Yolu ikinci etabını, 25 Ocak'ta Elazığ-Harput il yolunu ve bugün ocak ayının son gününde sizlerle birlikte Pazarkule Sınır Kapısı'nın direkt olarak TEM Otoyolu'na bağlantısını sağlayacak Pazarkule-Edirne-TEM bağlantı yolumuzu açmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 6'sı karayollarında olmak üzere toplam 7 projemizin açılışını yaparak 'Türkiye Yüzyılı'nda hizmetlerimize devam ediyoruz" dedi.

'80 YILDA YAPILAN YATIRIMLARIN KATBEKAT FAZLASINI 23 YILDA YAPTIK'

Geride kalan 23 yılın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarihe, milletin yeniden doğuşu ve şahlanışı olarak geçtiğini söyleyen Uraloğlu, "Sosyal alandan ekonomiye, hukuktan dış politikaya, eğitimden sağlığa, savunma sanayisine, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe, üretimden teknolojiye hemen her konuda zafer niteliğinde başarılar kazandırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Yol medeniyettir; sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet, kalkınma ve dünya ile bütünleşme demektir' sözleriyle çizdiği vizyonun ışığında 80 yılda yapılan yatırımların katbekat fazlasını 23 sene içerisinde yaptık. Yüzyılda yapılabilecek işleri 23 yıla sığdırdık. Bölünmüş yol ağımız 23 yıl önce 6 bin 101 kilometre uzunluğunda ve sadece 6 ilimizi birbirine bağlıyordu. Bugün bölünmüş yol ağımızı 29 bin 730 kilometreye çıkardık ve 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık. Yıllar itibarıyla karayollarımızda seyreden araç sayısı artarken, bölünmüş yollarımızdaki hızımızı iki katından fazla yükselttik, seyahat süresini yarı yarıya azalttık" diye konuştu.

'TÜRKİYE SINIRINDAN NEREDEYSE PRAG ŞEHRİNE ULAŞIYOR' Ülke genelinde araç sayısının 8,5 milyondan 31 milyona ulaşmasına rağmen seyahat hızının ortalama 40 kilometreden 90 kilometreye çıktığını ifade eden Uraloğlu, "Buna bağlı olarak da 100 milyon taşıt kilometre başına ölümlü trafik kazalarını Avrupa Birliği ortalamasının da kriterlerinin de altına düşürmüş olduk. Son 23 yılda ülkemizdeki toplam köprü uzunluğunu 797 kilometreye, tünel uzunluğumuzu yaklaşık 15 kat artırarak, 789 kilometreye çıkardık. Dile kolay toplamda bin 586 kilometre uzunluğunda köprü ve tünel ağımız var ve bu mesafe Edirne'den Muş'a, batıya doğru Türkiye sınırından neredeyse Prag şehrine ulaşıyor. Yine ileri teknoloji gerektiren büyük ölçekli projelerle de ulaşım altyapımızı çağın ilerisine taşıdık. Marmara ringinin önemli bir parçası olan Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü hayata geçirdik. İstanbul ile Türkiye'nin diğer büyük sanayi kentlerini yakınlaştıran İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nü, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve dünyanın en büyüğü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, Ankara-Niğde Otoyolu, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve son olarak Aydın-Denizli Otoyolu'nu tamamlayarak otoyol ağımızı genişlettik. 2003 öncesi bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı 2 bin 082 kilometre artırarak 3 bin 796 kilometreye ulaştırdık" dedi. 'EDİRNE HER GEÇEN GÜN GELİŞİYOR' Bakan Uraloğlu, Edirne'nin AK Parti hükümetleri nezdinde çok ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Bildiğiniz üzere Anadolu'yu Avrupa'ya bağlayan yol güzergahları üzerinde bulunan ve coğrafyasında farklı kültürleri harmanlayan Edirne; jeopolitik konumu, transit taşımacılıktaki önemi ve organize sanayi bölgeleri ile de her geçen gün gelişiyor. Şehrimiz; TEM Otoyolu ve devlet yolları ile Pazarkule Sınır Kapısı üzerinden Yunanistan'a, Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan'a giden uluslararası kara yolu güzergahları üzerinde yer alıyor. Bu nedenle Edirne'nin ulaşım ağını modernize etmek ve iletişim altyapısını güçlendirmek adına kapsamlı bir yatırım programı başlattık. Edirne'nin ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 50 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 70 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 277 kilometreye yükselttik, 264 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu 613 kilometreye çıkardık. Malkara ayrımı-İpsala-Hudut Kapısı yolunu bölünmüş yol olarak trafiğe açtık. Keşan-Korudağı-Gelibolu projesini bölünmüş yol olarak bitirdik. Edirne-Kırklareli yolu, Keşan-Enez yolu, tarihi Uzunköprü'nün restorasyonu, Oğulpaşa Köprüsü yapımı gibi 5 kara yolu projemizin yapımına da devam ediyoruz" dedi.

'PAZARKULE-EDİRNE-TEM BAĞLANTI YOLU TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK' Edirne'de hayata geçirilen en önemli projelerden birisinin de sıfırdan inşa edilerek açılışı yapılan Pazarkule-Edirne-TEM bağlantı yolu olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Yolumuzu; toplam 7,6 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ettik. Proje kapsamında; toplamda 3 bin 473 metre uzunluğa ulaşan Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve Yıldırım Beyazıt köprüleri ile K4-K5 üst geçit köprüleri ve Tunca İkileme Köprüsü'nü de inşa ettik. Yolumuz sayesinde, Yunanistan ile Türkiye'yi birbirine yakınlaştıracak ikinci bir geçiş noktası konumuna getirilmesi planlanan Pazarkule Sınır Kapısı'nın direkt olarak TEM Otoyolu'na yüksek standartlı bağlantısını sağladık. Gazimihal ve Yıldırım kavşakları ile Edirne'nin batısındaki yeni yerleşim alanlarının TEM Otoyolu'na ve şehir içine ulaşımlarını güvenli bir şekilde tesis ettik. Edirne civarındaki sanayi tesislerinin ihracat ve ithalat imkanlarını arttırdık. Ayrıca bu proje ile Karaağaç-Edirne arasındaki tarihi köprüler nedeniyle izin verilmeyen ağır taşıt trafiğine alternatif bir geçiş sağladık. Pazarkule-Edirne-TEM bağlantı yolumuz sayesinde zamandan 40 milyon lira, akaryakıttan 9,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 49,5 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 598 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Ayrıca yolumuz Avrupa ülkeleri ile yapılan ticaret vasıtasıyla bölge ve Türkiye ekonomisine de katkı sunacaktır" diye konuştu. 'MEVCUT HAT KAPASİTESİNİ 4 KAT ARTIRACAĞIZ' Yapımı devam eden Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesiyle ilgili de bilgi veren Uraloğlu, "Ülkemizin, demir yollarında tam anlamıyla uluslararası bir köprü olmasını sağlayacak Halkalı-Kapıkule demir yolu projesine de devam ediyoruz. 55 kilometresi Edirne'den geçen 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesi ile Edirne'yi İpek Demir yolu güzergahının önemli merkezlerinden biri haline de getiriyoruz. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren hattımız; Kapıkule-Çerkezköy, Çerkezköy-Ispartakule ve Ispartakule-Halkalı etapları olmak üzere 3 etaptan oluşuyor. Projenin en uzun ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Kapıkule-Çerkezköy etabının genelinde yüzde 95 fiziki ilerleme sağladık. İnşallah 2025'te bu etabımızı hizmete açmayı planlıyoruz. Proje kapsamında Kapıkule'ye yeni bir istasyon inşa ediyor, Edirne istasyonumuzu da modernize ediyoruz. Ayrıca Kapıkule'de gar tevsiatı ile de toplam saha alanını 252 bin metrekareden 338 bin metrekareye çıkarıyoruz. Projenin tamamlanmasıyla; mevcut hat kapasitesini 4 kat artıracağız. Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresini ise 8,5 saatten 3,5 saate düşüreceğiz. Hattın hizmete alınmasıyla birlikte gelişmeye başlayacak ticari hareketlilik, bölge insanımızın ve ülkemiz ekonomisine, kalkınmasına ve gelişmesine büyük katkı sağlayacak" dedi.