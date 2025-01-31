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        Uraloğlu: Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesinde Çerkezköy-Kapıkule etabını 2025'te açmayı planlıyoruz (2)

        BAKANURALOĞLU, AK PARTİ EDİRNE KADIN KOLLARI KONGRESİ'NE KATILDIUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Edirne Valiliği'nde katıldığı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından restorasyondaki Selimiye Camisi'ni ziyaret ederek, Eski Cami'de öğle namazını kıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 17:55 Güncelleme: 31.01.2025 - 18:00
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        Uraloğlu: Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesinde Çerkezköy-Kapıkule etabını 2025'te açmayı planlıyoruz (2)
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        BAKANURALOĞLU, AK PARTİ EDİRNE KADIN KOLLARI KONGRESİ'NE KATILDI

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Edirne Valiliği'nde katıldığı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından restorasyondaki Selimiye Camisi'ni ziyaret ederek, Eski Cami'de öğle namazını kıldı. Uraloğlu öğle namazının ardından AK Parti Edirne 7'nci Olağan Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. Kentte bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongreye Uraloğlu'nun yanı sıra AK Parti TBMM Grup Başkanvekili, Çankırı Milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Başkanı Belgin İba, il yönetimi ve partililer katıldı.

        'TÜRKSAT 6A'YI ÖNÜMÜZDEKİ AY GÖREVİNE BAŞLATMIŞ OLACAĞIZ'

        Uraloğlu, buradaki konuşmasında geçen temmuz ayında uzaya fırlatılan ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın bütün testleri geçtiğini belirterek, "Türkiye'de birçok iş yaptık, ne kadar anlatsak azdır. Bölünmüş yollarından ülkemizi hızlı trenle tanıştırmaya kadar. Havacılıktan, deniz taşımacılığına kadar, iletişime kadar. Artık bakın uzayda bir tane uydumuz var. Çok uydumuz var da bir tanesi yerli ve milli uydumuzdur. Bunu Cumhurbaşkanımızın gelecek projeksiyonunda, vizyonunda hedef gösterdi, Rabbim de bizlere nasip etti; çok şükür. Türk mühendislerinin projelendirdiği, yerli ve milli uydumuz şu anda uzayda. Önümüzdeki ay inşallah bütün testleri geçti, resmi olarak da onu inşallah görevini başlatmış olacağız. Belki martın başında ama çok şükür şu anda hiçbir problem yok. Gerekli testler yapılmış durumda" dedi.

        'EDİRNE'YE 50 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE HİZMET ETTİK'

        Edirne'ye, ulaştırma, altyapı ve iletişim alanında 50 milyar liranın üzerinde hizmet ettiklerini söyleyen Uraloğlu, "Ulaştırma, altyapı ve iletişim alanında 50 milyar liranın üzerinde Edirne'ye hizmet ettik. Bölünmüş yollarından mevcut tren hatlarının yenilenmesine kadar. Elbette bunlar yeterli değil. Bakın Basra Körfezi'nden başlayıp, Kalkınma Yolu projesiyle, yine Çin'den başlayıp, Londra'ya kadar gidecek olan Orta Koridor'la, bunlar geliyor ülkemizde Kalkınma Yolu Koridoru'yla Orta Koridor birleşiyor Londra'ya kadar gidiyor. Kars'tan geldik, Erzurum'dan geldik, Erzincan'dan geldik, Ankara'dan geldik, Ovaköy'den geldik, Şırnak'tan, Mardin'den geldik. Nereden geçeceğiz? Boğazdan geçeceğiz. Buradaki serhat şehrimiz Edirne'den geçeceğiz. Onun için Edirne bizler için gerçekten kıymetli. İstanbul'dan Halkalı-Kapıkule hattında Çerkezköy-Kapıkule arası 153 kilometresini inşallah bu sene bitirerek, bu bölümü hizmete açacağız. Bu bizim için değerli, hayırlı, uğurlu olsun değerli kardeşlerim. Gerisine de yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

        'MUHALEFETTE YALAN, BİZDE DE HİZMET BİTMEZ'

        Çanakkale'de hizmet veren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de Edirne'ye hizmet verdiğini dile getiren Uraloğlu, "Birçok hizmet yaptık. Böyle projelerimize isim koyarken o yöresel isimleri koyuyoruz veya tarihi isimleri koyuyoruz. İşte İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü dedik. Kuzey Marmara Otoyolu dedik. Osmangazi Köprüsü dedik, Avrasya Tüneli, Marmaray dedik vesaire. Şimdi bir Çanakkale Köprüsü yaptık 1915 Çanakkale Köprüsü dedik. Hem Çanakkale'nin bir tarihi var hem de Çanakkale ilinde. Ama en çok hizmet ettiği illerden bir tanesinin çok rahatlıkla Edirne olduğunu söyleyebilirim. Burası, o Çanakkale Köprüsü aynı zamanda Edirne'nin de köprüsü. Bütün Edirne'yi, bütün Ege Bölgesi'ne ulaştıran bir köprü. O sadece bir köprü değil, sadece bir ulaşım yapısı değil. Gerçekten dünyanın en büyük köprüsü. Cumhurbaşkanımız 'Yapacaksınız' dedi. Biz de yaptık, çok şükür. Onun için bu muhalefette yalan, bizde de hizmet bitmez. Yolumuza devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Kim ne derse desin" dedi.

        'VATANDAŞA DOKUNMAK, HİZMETTEN DAHA KIYMETLİ'

        AK Parti'li kadınların yaptığı hizmetin en kıymetli hizmet olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Vatandaşımıza dokunma noktasında hep beraber gayret edeceğiz. Bu dokunuşumuz çoğu zaman, şu benim birkaçını saymaya çalıştığım hizmetlerden çok daha kıymetli. O zaman bu da bizim hep beraber yapacağımız ama en kıymetlisi de siz AK kadınların yapacağı hizmettir bu. Sizin dokunduğunuz yerde güller bitiyor. Sizin dokunduğunuz yerde bereket oluyor. Sizin dokunduğunuz yerde her şeyiyle huzur oluyor. Onun için Allah razı olsun, iyi ki varsınız. Cumhurbaşkanımız o videoda da söyledi, eğer bir toplum kadınlarını dışlıyorsa, potansiyelinin, bütünün yarısından vazgeçmiştir demektir. Biz de milletvekilimiz de bahsetti, gerçekten sadece bir düşünce, irade değil; aynı zamanda kanuni düzenlemelerle de bunu teslim ettik. Onun için geçmişte savaş meydanlarında da beraber olduk, bugün de her tarafta yine beraberiz, hizmette de beraberiz. Hangi kardeşimiz, gerek kadın kollarında, gerek gençlik kollarında, gerekse de ana kademede, kimin emeği geçmişse Allah razı olsun" diye konuştu.

        Genel kurulda AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanlığı'na, mevcut başkan Nergis İnce'nin yerine Yıldız Yeşilkurt seçildi. Bakan Uraloğlu, Yeşilkurt ve yönetimine başarılar diledi. Uraloğlu daha sonra Uzunköprü ilçesine ismini veren tarihi Uzunköprü'de devam eden restorasyon çalışmalarını incelemek üzere kentten ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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